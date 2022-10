Wacker gegen Pipinsried LIVE: Kann das Kellerteam beim Dritten überraschen?

Von: Alexander Nikel

Zuletzt kassierte der FC Pipinsried einen Last-Minute-Ausgleich. © Sven Leifer

Der FC Pipinsried musste letzte Woche einen bitteren Last-Minute-Ausgleich hinnehmen und gastiert am 18. Spieltag der Regionalliga Bayern beim Topteam SV Wacker Burghausen.

Sowohl für den SV Wacker Burghausen als auch den FC Pipinsried verlief der vergangene Spieltag in der Regionalliga Bayern nicht wie gewünscht. Wacker musste sich im Topspiel dem 1. FC Nürnberg II mit 0:1 geschlagen geben. Damit hat es Burghausen verpasst, sich vom direkten Konkurrenten im Kampf um den dritten Rang abzusetzen und den Anschluss an die ersten beiden Plätze vorerst endgültig verloren. Der FC Pipinsried war im Kellerduell mit dem SV Heimstetten auf dem Weg zu drei ganz wichtigen Punkten bis in der sechsten Minute der Nachspielzeit Gästekeeper Moritz Knauff, der zuerst mit einem Bock die Führung des FCP verschuldet hatte, bei einem Eckball mit nach vorne kam und per Seitfallzieher den 1:1-Ausgleich erzielte.

Am 18. Spieltag treffen nun Burghausen und Pipinsried aufeinander. Wir berichten von der Partie am Samstag im Live Ticker. Anstoß in der Wacker-Arena ist um 14:00 Uhr.

Die Rollen sind klar verteilt. Die Hausherren sammelten bisher 30 Punkte und liegen damit auf dem dritten Platz. Die Gäste aus Pipinsried liegen mit 12 Punkten weniger auf einem direkten Abstiegsrang. Mit einem Dreier könnte der FCP die Gefahrenzone vorerst verlassen. Gegen den 1. FC Nürnberg II und Türkgücü München konnte das Team aus dem Hinterland in dieser Saison bereits überraschen. (Alexander Nikel)