FC Pipinsried: Marvin Jike in Aschaffenburg rassistisch beleidigt

Marvin Jike wurde von einem Zuschauer in Aschaffenburg rassistisch beleidigt. © Bruno Haelke

Während der Begegnung SV Viktoria Aschaffenburg gegen den FC Pipinsried kam es nach rund einer halben Stunde Spielzeit zu einer rassistischen Beleidigung seitens eines Aschaffenburger Zuschauers gegenüber dem Pipinsrieder Spieler Marvin Jike.

Nach einem Zweikampf mit einem Aschaffenburger Spieler ging dieser zu Boden, dann wurde es etwas hektisch. „Dann kamen sehr laut die Sätze: ,Du Hurensohn. Du blöder Schwarzkopf’“, erzählt FCP-Betreuer Benny Rauch. „Das war über den ganzen Platz zu hören“, berichtet Rauch. Viktoria-Coach Jochen Seitz habe sofort reagiert und Ordner in die Richtung geschickt, wo der Ruf herkam, erzählt Rauch. „Der Verein hat sich absolut vorbildlich verhalten. Man hat sofort reagiert und auch durch den Stadionsprecher eine Durchsage gemacht“, zeigten sich die Pipinsrieder erfreut über die entsprechenden Reaktionen des Gastgeber.

Lediglich das Schiedsrichtergespann interessierte die ganze Geschichte nicht wirklich. In der Halbzeit sprach Rauch Schiedsrichter Andreas Dinger an. „Der Schiedsrichter hat dann zu mir gesagt, dass man das halt dokumentieren muss und es nicht die Aufgabe des Schiedsrichtersist, sich um sowas zu kümmern“, sagt Rauch. Auch Stunden später noch war er enttäuscht über die Aussage des Referees. Für den FC Pipinsried ist die Sache erledigt, da sich Viktoria Aschaffenburg vorbildlich verhalten habe. „Gegen solche Menschen hast du als Verein augenscheinlich keine Handhabung, kannst solche Entgleisungen nicht kontrollieren“, so Rauch abschließend. (Bruno Haelke)