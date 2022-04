TSV Buchbach gegen FC Pipinsried im Live-Ticker: Wer hat im Duell der Dorfklubs die Nase vorn?

Von: Vinzent Fischer

Der FC Pipinsried um Marvin Jike (links) will gegen den im Jahr 2022 noch sieglosen TSV Buchbach die Revanche für die 0:5-Schlappe aus dem Hinspiel. © FuPa / Bruno Haelke

Am 34. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach am Samstag (17 Uhr) den FC Pipinsried. Die Partie im Live-Ticker.

Der TSV Buchbach empfängt am 34. Spieltag den FC Pipinsried.

Das Trainerduo Thallinger/Bichlmaier hat im Jahr 2022 noch kein einziges Pflichtspiel mit dem TSV Buchbach gewinnen können. Für den FC Pipinsried geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Anpfiff in der SMR-Arena ist am Samstag um 17 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach/Pipinsried - Es war eine klare Sache in der Hinrunde: Mit 5:0 gewann der TSV Buchbach in der Pipinsrieder NAT-Arena und zeigte dem Aufsteiger eindrucksvoll seine Grenzen auf. In der Zwischenzeit hat sich bei beiden Clubs einiges getan. Der FC Pipinsried hat sich auf der Trainerbank neu aufgestellt und konnte dadurch einen Aufwärtstrend bewirken. Zwei Punkte trennt den Verein aus dem Dachauer Hinterland aktuell von den Relegationsrängen. Doch inzwischen wartet die Mannschaft schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Noch düsterer sieht es allerdings beim TSV Buchbach aus. Waren die Rot-Weißen in der Hinrunde noch die Überraschungsmannschaft der Liga, so scheint das Team um das Trainerduo Marcel Thallinger/Andreas Bichlmaier im Jahr 2022 komplett den Faden verloren zu haben. Elf sieglose Spiele in Folge, dabei lediglich fünf erzielte Treffer - so lautet die Buchbacher Horror-Bilanz. Platzt der Knoten beim TSV ausgerechnet gegen den FC Pipinsried, der im Abstiegskampf dringend Punkte benötigt? Wir berichten im Live-Ticker. (Vinzent Fischer)