Reisners Elfertor reicht Jetzendorf zum Sieg

Auch das bringt Punkte: Jetzendorfs Torhüter Jeremy Manhard hielt seinen Kasten sauber. © dn

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf kann auch gewinnen, wenn er schlecht spielt. So wie jetzt beim 1:1 gegen Aufsteiger Aindling.

Jetzendorf – Es war kein Leckerbissen, der den mehr als 400 Zuschauern am Freitagabend im Jetzendorfer Lorenz-Wagner-Stadion serviert wurde. Immerhin durften sich die Fans über drei Punkte freuen, denn der TSV Jetzendorf gewann gegen den TSV Aindling 1:0.

Die Jetzendorfer dürfen es als Erfolg werten, dass sie mittlerweile auch an schwächeren Tagen gewinnen können. Und solch einen erwischten sie gegen den Landesliga-Neuling. „Es war unsere schlechteste Saisonleistung“, so Jetzendorfs Coach Stefan Kellner. Das lag auch am Gegner.

Aindling hat seine Qualitäten in der Defensive. Die vom ehemaligen Pipinsried-Spieler Christian Adrianowytsch trainierte Mannschaft kassierten in der vergangenen Saison nur 19 Tore. Mit zwei kompakten Viererketten zermürben die Aindlinger ihre Gegner. „Diesen Block muss man erst einmal überspielen“, sagte Kellner.

Mit Ballsicherheit sowie Tempo im Pass- und Laufspiel ist das möglich. Beides ging den Jetzendorfern allerdings in diesem Duell ab. „Wir haben dann zu viele lange Bälle gespielt und uns zu viele Ballverluste erlaubt“, bemängelte Kellner.

Dennoch gab es Chancen. Und wenn es vor dem Tor gefährlich wurde, hatte fast immer Stefan Stöckl seine Füße im Spiel. Der 19-jährige Stürmer kam dreimal zum Abschluss, verpasste aber sein zweites Saisontor. Kellner sieht es Neuzugang aus Langenmosen nach: „Ich bin überrascht, wie schnell Stefan den Sprung von der Kreis- in die Landesliga geschafft hat.“

Auf der anderen Seite wurde es vor der Halbzeit nur einmal brenzlig, weil Florian Radlmeier es mit seinem Rückpass auf Keeper Jeremy Manhard etwas zu gut meinte. Der Ball wurde zur Bogenlampe, Manhard konnte nur noch mit der Hand retten – auf Kosten eines indirekten Freistoßes sechs Meter vor dem Tor. Diesen klärten die Jetzendorfer.

Vor der zweiten Hälfte stellte Kellner von zwei auf einen Stürmer um. Im Zentrum kam es nun zu Mann-gegen-Mann-Duellen, was dem ohnehin kaum vorhandenen Spielfluss schadete. Doch für die Jetzendorfer war es möglicherweise der Schlüssel zum Erfolg. Ihnen gelang es jedenfalls nach einer Stunde, die Ordnung der Gäste zu brechen. Radlmeier schickte mit einem Steilpass Stöckl auf die Reise, der sich zwischen zwei Verteidigern durchwinden wollte und dabei zu Fall kam. Elfmeter! Die Aindlinger protestierten. „Es sah komisch aus“, gab sogar Kellner zu. Dominic Reisner war es egal. Der Knipser verwandelte sicher zum 1:0 (60.).

Mit der Führung im Rücken spielten die Jetzendorfer souverän. Erst als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, wackelte der zweite Saisonsieg.

„Es war ein glücklicher Sieg. Ich brauche etwas, um mich darüber freuen zu können“, sagte Kellner nach dem Spiel. stm