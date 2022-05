Relegation in Oberbayern fix: Der große Überblick über alle Spiele

Von: Korbinian Kothny

Selten liegen Leid und Freude so nah aneinander wie in der Relegation. © Oliver Rabuser

Die Saison 2021/22 in Oberbayern ist beendet. Und die Relegation ist in vollem Gang. Wir geben euch den Überblick, welche Entscheidungen jetzt noch anstehen.

München - Seit Sonntag ist auch in den Kreisen Zugspitze und München die Saison für die Herren beendet. Ab der Bezirksliga aufwärts und in den Kreisen Donau/Isar und Inn/Salzach war das Saisonfinale schon vergangene Woche.

Während die Saison beendet ist, ist die Relegation bereits in vollem Gange. Die letzten Entscheidungen über Aufstieg, Abstieg und Klassenerhalt fallen in den nächsten eineinhalb Wochen. Wir geben euch den großen Überblick für Oberbayern, welche Relegationsspiele noch anstehen.

Relegation zur Bayernliga

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Hinspiele:

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: SV Pullach - TSV 1865 Dachau

Mittwoch, 01. Juni, 19.00 Uhr: TSV Neudrossenfeld - VfB Hallbergmoos

Rückspiele:

Samstag, 04. Juni, 16.00 Uhr: TSV 1865 Dachau - SV Pullach

Samstag, 04. Juni, 16.00 Uhr: VfB Hallbergmoos - TSV Neudrossenfeld

Relegation zur Landesliga SO

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Mittwoch, 01. Juni, 19.00 Uhr: SB Chiemgau Traunstein - SB DJK Rosenheim

Samstag, 04. Juni, 16.00 Uhr: SB DJK Rosenheim - SB Chiemgau Traunstein

Relegation zur Landesliga MS

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: FC Dingolfing - ASV Dachau

Samstag, 04. Juni, 13.00 Uhr: ASV Dachau - FC Dingolfing

Relegation zur Landesliga SW

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: TV Erkheim - SV Bad Heilbrunn

Samstag, 04. Juni, 14.15 Uhr: SV Bad Heilbrunn - TV Erkheim

Relegation im Kreis München

Relegation zur Bezirksliga

Modus: K.O-Phase mit Halbfinale und Finale. Sieger von beiden Partien steigt auf.

Halbfinale:

Dienstag, 31. Mai, 20.00 Uhr: SV Sulzemoos - FC Hellas München (beim TSV Eintracht Karlsfeld)

Dienstag, 31. Mai, 19.30 Uhr: FC Phönix München - FC Wacker München (beim TSV Ottobrunn)

Finale:

Samstag, 04. Juni, xx.xx Uhr: SV Sulzemoos/FC Hellas München - FC Phönix München/FC Wacker München (wenn Sulzemoos weiterkommt wird beim SV Lohhof gespielt, sonst an der BZA Demleitnerstraße)

Relegation zur Kreisliga

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Hinspiele:

Mittwoch, 01. Juni, 19.00 Uhr: SV Niederroth - FC Türk Spor Garching

Mittwoch, 01. Juni, 19.00 Uhr: FSV Harthof - SV Weichs

Mittwoch, 01. Juni, 19.30 Uhr: FC Alemannia München - TSV München-Solln

Mittwoch, 01. Juni, 19.30 Uhr: FC Anadolu Bayern - TSV Milbertshofen

Mittwoch, 01. Juni, 19.30 Uhr: ATSV Kirchseeon - TSV Trudering

Mittwoch, 01. Juni, 19.30 Uhr: VfB Forstinning II - TSV Zorneding

Rückspiele:

Sonntag, 05. Juni, 14.30 Uhr: FC Türk Spor Garching - SV Niederroth

Sonntag, 05. Juni, 14.30 Uhr: SV Weichs - FSV Harthof

Sonntag, 05. Juni, 14.00 Uhr: TSV München-Solln - FC Alemannia München

Sonntag, 05. Juni, 14.30 Uhr: TSV Milbertshofen - FC Anadolu Bayern

Sonntag, 05. Juni, 15.00 Uhr: TSV Trudering - ATSV Kirchseeon

Sonntag, 05. Juni, 14.30 Uhr: TSV Zorneding - VfB Forstinning II

Relegation zur Kreisklasse

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Hinspiele:

Dienstag, 31. Mai, 19.30 Uhr: SV Sulzemoos II - WB Allianz München

Dienstag, 31. Mai, 19.00 Uhr: TSV Großhadern II - Amicitia München

Dienstag, 31. Mai, 20.15 Uhr: FC Biberg - SV Dornach II

Rückspiele:

Samstag, 04. Juni, 12 Uhr: WB Allianz München - SV Sulzemoos II

Samstag, 04. Juni, 12.00 Uhr: Amicitia München - TSV Großhadern II

Samstag, 04. Juni, 14.30 Uhr: SV Dornach II - FC Biberg

Relegation im Kreis Zugspitze

Relegation zur Bezirksliga

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel

Donnerstag, 02. Juni, 19.00 Uhr: TSV Peiting - TSV 1865 Murnau

Sonntag, 05. Juni, 15:00 Uhr: TSV 1865 Murnau - TSV Peiting

Relegation zur Kreisliga

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel; die vier Verlierer spielen in einer weiteren Runde im K.O.-Modus, um zwei weitere Plätze in der Kreisliga

Hinspiele:

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: TSV Peißenberg - WSV Unterammergau

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: DJK Waldram - SG Hausham

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: TSV Bernbeuren - SC Weßling

Mittwoch, 01. Juni, 18.30 Uhr: SC Maisach - FC Wildsteig/Rottenbuch

Rückspiele:

Samstag, 04. Juni, 16.00 Uhr: WSV Unterammergau - TSV Peißenberg

Samstag, 04. Juni, 16.00 Uhr: SC Weßling - TSV Bernbeuren

Samstag, 04. Juni, 16.00 Uhr: FC Wildsteig/Rottenbuch - SC Maisach

Samstag, 04. Juni, 17.30 Uhr: SG Hausham - DJK Waldram

Lucky-Loser-Runde:

Mittwoch, 08. Juni, 18.30 Uhr: TSV Peißenberg/WSV Unterammergau - DJK Waldram/SG Hausham

Donnerstag, 09. Juni, 19.30 Uhr: TSV Bernbeuren/SC Weßling - SC Maisach/FC Wildsteig/Rottenbuch

Sieger beider Partien spielen Kreisliga.

Relegation zur Kreisklasse

Modus: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstor-Regel; die acht Verlierer spielen in einer weiteren Runde im K.O.-Modus, um vier weitere Plätze in der Kreisklasse

Hinspiele:

Mittwoch, 01. Juni, 18:30 Uhr: FSV Eching – TSV 1882 Landsberg II

Mittwoch, 01. Juni, 18:30 Uhr: SV Gemering – SV 1949 Haspelmoor

Mittwoch, 01. Juni, 18:30 Uhr: SV Raisting II – SV Söchering

Donnerstag, 02. Juni, 18:30 Uhr: Gautinger SC – TSV Pentenried

Donnerstag, 02. Juni, 18:30 Uhr: SV Eurasburg-Beuerberg – ASC Geretsried

Donnerstag, 02. Juni, 18:30 Uhr: SF Egling-Straßlach – SV Warngau

Donnerstag, 02. Juni, 19:00 Uhr: SG Oberau/Farchant – MTV Dießen

Donnerstag, 02. Juni, 18:30 Uhr: SV Igling – TSV Schongau

Rückspiele:

Samstag, 04. Juni, 16:00 Uhr: SV Haspelmoor – SV Germering

Samstag, 04. Juni, 15:00 Uhr: SV Söchering – SV Raisting II

Samstag, 04. Juni, 15:00 Uhr: TSV Landsberg II – FSV Eching

Sonntag, 05. Juni, 15:00 Uhr: TSV Pentenried – Gautinger SC

Sonntag, 05. Juni, 17:30 Uhr: ASC Geretsried – SV Eurasburg-Beuerberg

Sonntag, 05. Juni, 14:00 Uhr: SV Warngau – SF Egling-Straßlach

Sonntag, 05. Juni, 15:00 Uhr: MTV Dießen – SG Oberau/Farchant

Sonntag, 05. Juni, 14:00 Uhr: TSV Schongau – SV Igling

Lucky-Loser-Runde:

Mittwoch, 08. Juni, 18:30 Uhr: Igling/TSV Schongau – FSV Eching/TSV 1882 Landsberg II (in Issing)

Donnerstag, 09. Juni, 18:30: Gautinger SC/TSV Pentenried – SV Gemering/SV 1949 Haspelmoor (in Gilching)

Donnerstag, 09. Juni, 18:30: SV Eurasburg-Beuerberg/ASC Geretsried – SF Egling-Straßlach/SV Warngau (in Holzkirchen)

Mittwoch/Donnerstag, 08./09. Juni: SG Oberau/Farchant/MTV Dießen – SV Raisting II/SV Söchering

Die Sieger der vier Partien spielen Kreisklasse.

Relegation im Kreis Donau/Isar

Relegation zur Kreisliga

Modus: Durch den Klassenerhalt des SV Ampertal Palzing bekommen alle Mannschaften, die das Spiel um den Kreisliga-Aufstieg verloren haben noch eine Chance. K.O-Phase mit Halbfinale und Finale. Sieger von beiden Partien steigt auf.

Halbfinale:

Dienstag, 31. Mai, 18.30 Uhr: SV Menning - Türk. SV Pfaffenhofen (in Zuchering)

Dienstag, 31. Mai, 18.30 Uhr: TSV Nandlstadt - SC Kirchdorf (in Marzling)

Finale:

Freitag, 03. Juni: SV Menning/Türk. SV Pfaffenhofen - TSV Nandlstadt/SC Kirchdorf (in Allershausen, Rohrbach oder Jetzendorf - je nach Paarung)

Relegation zur Kreisklasse

Modus: K.O.-Spiel. Sieger spielt Kreisklasse. Verlierer zieht in Lucky-Loser-Runde ein.

Dienstag, 31. Mai, 18.30 Uhr: TSV Ingolstadt-Nord - SC Irgertsheim (Sportplatz am Steinhaus)

Dienstag, 31. Mai, 18.30 Uhr: FVgg Gammelsdorf - VfR Haag/Amper (Stadion Moosburg)

Dienstag, 31. Mai, 19.00 Uhr: FC Hörgersdorf - FC Türk Gücü Erding (Sportplatz Lengdorf)

Lucky-Loser-Runde: Nach dem freiwilligen Abstieg des TSV Moosburg/Neustadt in die A-Klasse wird nun durch die obige Zusatzrelegation in die Kreisliga ein weiterer Kreisklassenplatz frei. Diese zwei freien Kreisklassenplätze werden in einer weiteren Relegation gespielt. K.O-Phase mit Halbfinale und Finale. Sieger von beiden Partien steigt auf.

Halbfinale:

Spiel A: Freitag, 03. Juni, 18.30 Uhr: Verlierer TSV Gaimersheim II/SC Steinberg (am 30. Mai) - Verlierer TSV Ing. Nord/SC Irgertsheim (am 31. Mai) (Ort noch nicht fix)

Spiel B: Donnerstag, 02. Juni, 18.30 Uhr: TSV Pförring - Verlierer TSV Reichertshofen/SpVgg Langenbruck (am 30. Mai) (in Münchsmünster)

Spiel C: Samstag, 04. Juni, 17.00 Uhr: BC Attaching II - Verlierer FVgg Gammelsdorf/VfR Haag (am 31. Mai) (Ort noch nicht fix)

Spiel D: Freitag, 03. Juni, 18.30 Uhr: Verlierer FC Hörgersdorf/FC Türk Gücü Erding (am 31. Mai) - Verlierer FC Finsing II/TSV St. Wolfgang (am 30. Mai) (Ort noch nicht fix)

Finale:

Dienstag, 07. Juni, 18.30 Uhr: Sieger Spiel A - Sieger Spiel B

Dienstag, 07. Juni, 18.30 Uhr: Sieger Spiel C - Sieger Spiel D

Relegation Kreis Inn/Salzach

Die Relegation im Kreis Inn/Salzach ist beendet.

Anmerkung der Redaktion: Datum und Uhrzeit können sich eventuell noch ändern, wenn beide Mannschaften sich auf eine Spielverlegung einigen