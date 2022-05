Relegation in Oberbayern: Wer macht den ersten Schritt Richtung Bezirksliga?

Von: Korbinian Kothny

Der SV Sulzemoos trifft im Halbfinale zur Bezirksliga-Relegation auf Hellas München. © HAB

Die Relegationsspiele in Oberbayern gehen weiter. Am Dienstagabend greifen erstmals auch die Mannschaften aus dem Kreis München ein. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Während die Relegation im Kreis Inn/Salzach schon beendet ist und sich im Gebiet Donau/Isar in den letzten Zügen befindet, geht es für die Mannschaften aus den Kreisen München und Zugspitze erst richtig los.

Die Münchner starten am Dienstag mit der Relegation zur Bezirksliga und Kreisklasse. In Donau/Isar fallen die letzten Entscheidungen in der Kreisklassen-Relegation, bevor es in die Lucky-Loser-Runde geht. In der Kreisliga finden dort die ersten Spiele heute schon statt. Wir berichten von allen Partien im Live-Ticker.

Relegation zur Bezirksliga im Kreis München: Wer zieht ins Finale ein?

Im Kreis München kämpfen vier Mannschaften, um den Aufstieg in die Bezirksliga. Der Sieger wird im K.O.-Modus ermittelt. Wer Halbfinale und Finale gewinnt, steigt auf. Das Finale findet voraussichtlich am Samstag statt.

Dort wollen sowohl der SV Sulzemoos, als auch der FC Hellas München hin. Sulzemoos wurde nach einem spannenden Zweikampf in der Kreisliga 1 mit dem SV Untermenzing Zweiter, während Hellas als bester Dritter der Kreisligen in die Relegation einzieht. Gespielt wird an der Jahnstraße beim TSV Eintracht Karlsfeld. Anpfiff ist um 20 Uhr. Wir sind live vor Ort.

Den anderen Finalisten ermitteln der FC Wacker München und FC Phönix München. Gespielt wird an der Sportanlage des TSV Ottobrunn. Anpfiff ist ebenfalls um 20 Uhr.

Relegation zur Kreisliga Donau/Isar: Wer ist der strahlende Verlierer?

Durch den Klassenerhalt des SV Ampertal Palzing bekommen alle Mannschaften, die das Spiel um den Kreisliga-Aufstieg eigentlich schon verloren haben, noch eine Chance. Der Kreisligist wird mittels K.O-Phase mit Halbfinale und Finale ermittelt. Der Sieger von beiden Partien steigt auf. Das Finale findet am Freitag statt.

Der SV Menning und Türk SV Pfaffenhofen ermittel den ersten Finalisten. Gespielt wird in Zuchering. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Das zweite Halbfinale findet zwischen dem TSV Nandlstadt und dem SC Kirchdorf 1971 statt. Gespielt wird in Marzling. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Wer hält direkt die Klasse? Wer zieht in die Lucky-Loser-Runde ein?

Am Dienstag stehen zudem die letzten Relegationsspiele zur Kreisklasse im Kreis Donau/Isar an. Wer sich nach 90 bzw. 120 Minuten durchsetzt, spielt nächste Saison Kreisklasse. Für den Verlierer ist der Traum von der Kreisklasse allerdings noch nicht vorbei. Nach dem freiwilligen Abstieg des TSV Moosburg/Neustadt in die A-Klasse wird nun durch die obige Zusatzrelegation in die Kreisliga ein weiterer Kreisklassenplatz frei. Diese zwei freien Kreisklassenplätze werden in einer weiteren Relegation zwischen allen Relegation-Verlierern ausgespielt.

Der TSV Ingolstadt-Nord trifft auf den SC Irgertsheim. Gespielt wird am Sportplatz am Steinhaus. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Der FVgg Gammelsdorf trifft auf den VfR Haag an der Amper. Gespielt wird im Stadion Moosburg. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Der FC Hörgersdorf trifft auf Türk Gücü Erding. Gespielt wird am Sportplaz Lengdorf. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Relegation zur Kreisklasse München: Wer bringt sich in eine gute Ausgangslage?

In der Relegation zur Kreisklasse München kämpfen sechs Mannschaften, um die letzten drei Tickets. Die Gewinner werden in Hin- und Rückspiel ermittelt. Wer verschafft sich die bessere Ausgangslage? Die Rückspiele finden am Samstag statt.

Der TSV Grohadern II empfängt den SC Amicitia München. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Der SV Sulzemoos II empfängt den SV Weißblau-Allianz München. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Der FC Biberg empfängt den SV Dornach II. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.