Relegation: TSV Dachau empfängt Sonthofen zum Rückspiel - Reserve feiert Meisterschaft

Sie wollen in der Bayernliga bleiben: Die Fußballer des TSV 1865 Dachau (am Ball Sebastian Brey) treffen in der ersten Relegationsrunde auf den 1. FC Sonthofen. © RO

Der TSV Dachau muss im Rückspiel der Relegation zur Bayernliga die Tormaschine gegen Sonthofen wieder anwerfen. Davor spielt die 65-Reserve ihr letztes Saisonspiel.

Dachau - Samstag, 16.30 Uhr: Angesichts des knappen Hinspielergebnisses–2:1 für Sonthofen – ist im Rückspiel der ersten Runde der Bayernliga-Relegation für Hochspannung gesorgt. Klar, dass die Dachauer auf eine volle Hütte mit lautstark mitgehenden Fans hoffen. Trainer Alexander Weiser weiß: „Sonthofen ist schlagbar, aber wir dürfen eben nicht in diese Konter rein laufen wie im Hinspiel. Individuelle Fehler im Spielaufbau müssen unter allen Umständen verhindert werden. Wir müssen ein Tor erzielen – und dann geduldig weiter spielen. Leider betreiben wir schon seit langer Zeit für einen Treffer viel zu viel Aufwand.“

Sein Tor lässt den TSV 1865 hoffen: Daniel Leugner erzielte zehn Minuten vor Schluss des Relegations-Auftaktspieles in Sonthofen den 1:2-Anschlusstreffer für Dachau. © RO

Das Parallel-Hinspiel, das für die Dachauer noch interessant werden könnte, endete in Unterföhring mit einem 4:1-Sieg der Gäste aus Pullach. Damit sind die Raben fast schon durch und in Runde zwei, in der sie, so hoffen die 1865-Fans, auf den TSV Dachau treffen werden. Die Fußball-Abteilung des TSV 1865 Dachau bastelt derweil weiter fleißig an der Zukunft. Nachdem jüngst mit Alexander Weiser der neue Cheftrainer der Ersten vorgestellt worden ist war nun die Zweite am Zug.

Kreisklassenmeister 1865 II gab das Trainerteam für die kommende Saison bekannt

Nach dem vorzeitig sichergestellten Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga ist nun auch klar, wer in der kommenden Saison den Talentschuppen des Bayernligisten „managen“ wird. Christian Doll hat als Trainer das Sagen, assistiert wird er dabei von seinem Co-Trainer Manuel Stangl. Komplettieren werden das Trainerteam Teammanager Philipp Englich und Mannschaftsbetreuer Niclas Seibt.

Sie wollen den Aufsteiger TSV 1865 Dachau II in eine goldene Zukunft führen (von links): Co-Trainer Manuel Stangl, Cheftrainer Christian Doll, Abteilungsleiter Marcel Richter, Teammanager Philipp Englich und Betreuer Niclas Seibt. RO © RO

Der als Meister und Direktaufsteiger fest stehende TSV 1865 Dachau II bestreitet am heutigen Samstag das „Vorspiel“ zum Relegations-Kracher Dachau gegen Sonthofen – allerdings ein paar Kilometer entfernt vom Stadion an der Jahnstraße. Um 12 Uhr empfangen die 65-Reservisten auf dem Hauptplatz des Sportparks Dachau-Ost den als Vizemeister für die Aufstiegs-Relegation bereits qualifizierten SV Weichs zum absoluten Topspiel des Tages. (Robert Ohl)