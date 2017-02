Rettet die Amateure: Höss trifft sich mit Koch

Pipinsried trifft auf den FC Ehekirchen

Mit dem Freundschaftsspiel gegen den Landesliga- Aufsteiger FC Ehekirchen setzt der Bayernligist FC Pipinsried am morgigen Sonntag, 15 Uhr, in Niederscheyern fort.

Die Mannen von Spielertrainer Florian Hürzeler sind wenige Wochen vor dem Start der Frühjahrsrunde gut in Form, auch beim Abschlusstraining waren alle 23 Mann des Bayernligakaders im Einsatz. Präsident Konrad Höß hat am Vormittag einen weiteren wichtigen Termin, er nimmt in Heimstetten am von BFV-Präsidenten Dr. Rainer Koch anberaumten Frühschoppen zum Thema „Rettet die Amateurvereine“ teil. „Ich glaube, da sind einige Herren nach dem jüngsten Meeting in Garching aufgewacht“, freut sich Höß über den sich langsam entwickelnden Dialog zwischen dem Profi- und dem Amateurfußball. ge

Rettet die Amateure

Das Aktionsbündnis „Rettet die Amateurvereine“ hat sich mit einem zahlenmäßig noch sehr kleinen Unterstützerkreis gegründet. Angeführt vom ehemaligen Bundesliga-Vereinsboss Engelbert Kupka schlossen sich jüngst in Garching etwa 30 größtenteils bayerische Vereine zusammen, um beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mehr Unterstützung für die Basis zu erreichen. „Es besteht keine Absicht zur Abspaltung oder einer Revolte“, sagte der 78 Jahre alte Kupka bei der Veranstaltung.

Kupka stand fast vier Jahrzehnte lang an der Spitze des ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching. Eingeladen zu der ersten Informationsveranstaltung hatten ein Dutzend Vereine aus Bayern, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein- Westfalen. Kupka beklagt als Sprachrohr der Initiative die zunehmende finanzielle Schere zwischen Arm und Reich im deutschen Fußball. Lediglich 45 Millionen Euro aus dem kürzlich bis 2023 verlängerten Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhielten die Amateure. Die in der DFL organisierten 36 Bundesligaund Zweitligavereine werden mit ihrem neuen TV-Vertrag künftig jedoch mehr als eine Milliarde Euro pro Saison erlösen.

Quelle: fussball-vorort.de