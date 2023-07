Zwei Spieler mit „Stallgeruch“ und Regionalliga-Erfahrung: TSV Dachau 1865 präsentiert Neuzugänge

Rückkehr in die sportliche Heimat: Sportlicher Leiter Maximilian Mayer (links) und Abteilungsleiter Marcel Richter (rechts) begrüßen Neuzugang Nicoy Ricter. Foto: ro © robert ohl

Vor dem Testspiel gegen den Regionalligisten Türkgücü München konnte Dachaus Abteilungsleiter Marcel Richter den Fans zwei Neuzugänge präsentieren.

Dachau - Die beiden sind keine Neuen an der Jahnstraße, sondern eher alte Bekannte. Denn nach ihrem Gastspiel beim damaligen Regionalligisten FC Pipinsried kehren Nickoy Ricter und Nikolaus Grotz zum Bayernligisten TSV 1865 Dachau zurück. Dachaus Sportlicher Leiter Maximilian Mayer: „Wir haben zwei Spieler mit Stallgeruch verpflichtet und freuen uns, dass sie, nachdem sie viel Regionalliga-Erfahrung sammeln konnten, wieder zu Hause sind.“ Damit sind die Planungen weitgehend abgeschlossen, eventuell gibt es aber noch einen Neuzugang.

Testspielniederlage gegen Türkgücü München

Das Testspiel am vergangenen Samstag war bereits nach 45 Minuten zugunsten des Regionalligisten entschieden. Ausschlaggebend war ein Doppelschlag in der 22. und 24. Minute durch Emre Tunc und Kevin Hingerl. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Albano Gashi auf 3:0. Antonios Masmanidis hatte in der 60. Minute die beste Dachauer Torchance. Aber letztendlich war die Qualität der Gäste zu hoch, um ernsthaft mit ihnen zu konkurrieren.

Dachaus Trainer Orhan Akkurt meinte nach dem Test gegen den Regionalligisten: „Super Test für uns, der Gegner hat uns gezeigt, dass es auch mit mehr Intensität geht. Ärgerlich war die Zeit vom 1:0 bis zum 3:0, da haben wir nicht aufmerksam gespielt und konnten dem Pressing der Münchner nicht viel entgegensetzen. Insgesamt bin ich aber zufrieden, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich freue mich auch über die beiden Neuzugänge, die uns helfen werden.“ (Robert Ohl)