Richtungsweisende Partie für Jetzendorf

Teilen

Alexander Schäffler hört als Spielertrainer beim TSV Jetzendorf auf. © FuPa

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf wollen schnellstmöglich die Kurve kriegen, ehe die Situation noch bedrohlicher wird. Nächster Gegner ist der FC Kempten.

Jetzendorf – Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf empfängt am Sonntag (15 Uhr) den FC Kempten. Für die Jetzendorfer steht viel auf dem Spiel. „Es wird brutal wichtig und richtungsweisend“, sagt Spielertrainer Alexander Schäffler. Er will mit seinem Team die Kurve kriegen.

Der TSV ist nach vier Spielen ohne Punktgewinn und sechs Spielen ohne Sieg in der Tabelle auf Platz zwölf abgerutscht. Der Vorsprung auf den SV Mering, der auf dem ersten Relegationsplatz steht, beträgt zwar noch vier Punkte, doch Schäffler gefällt der Trend freilich nicht. Am vergangenen Wochenende beim 0:1 in Memmingen zeigte sich Jetzendorf immerhin wieder von seiner besseren Seite.

„Die Chancenverwertung war nicht gut, aber sonst können wir viele positive Dinge aus Memmingen mitnehmen“, sagt Schäffler. Er kann gegen Kempten beinahe seine Wunschelf aufstellen, denn bis auf Urlauber Christos Papadopoulos sind alle Spieler einsatzbereit. „Das hilft uns natürlich weiter“, so der TSV-Coach, der hofft, dass seine Spieler „vom Kopf her bereit sind“ für das Duell mit den Allgäuern.

Im Hinspiel mussten sich die Jetzendorfer knapp mit 1:2 geschlagen geben, weil sie zwei Fehler machten und der Gegner nur einen. Doch Schäffler will sich im Rückspiel damit nicht zufriedengeben: „Wir müssen unbedingt gewinnen und werden voll auf Sieg spielen.“ Warum sollte sich seine Mannschaft auch verstecken? Sie hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie das Niveau für die Landesliga besitzt.

Diese Frage nach der Landesliga-Tauglichkeit stellt sich beim FC Kempten nicht – trotz neun Spielen in Folge ohne Sieg. Allein dass der FCK trotz seines Negativlaufs noch im ersten Tabellendrittel steht, spricht für sich. Am vergangenen Wochenende trotzte das Team von Spielertrainer Thilo Wilke dem Spitzenreiter Sonthofen einen Punkt (1:1) ab.

Kempten ist als Tabellensechster auch im Rückspiel der Favorit, doch das interessiert die Jetzendorfer nicht. Schäffler: „Egal, gegen wen es geht und auf welchem Tabellenplatz unser Gegner steht – wir müssen gewinnen und wollen die Saison in die richtige Bahn lenken.“