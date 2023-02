Rotsünde aus grauer Vorzeit

Von wegen Punktspiel-Premiere: Spielertrainer Herbert Paul muss am Samstag zuschauen. Auch Jelisic, Yilmaz und Agbowo fehlen Probleme vor allem in der Offensive Paukenschlag beim TSV Rain

FC Pipinsried

Von Bruno Haelke schließen

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried startet beim TSV Rain ins Punktspieljahr 2023. Der neue Spielertrainer Herbert Paul kann nur zuschauen - wegen einer kuriosen Sperre.

Pipinsried – Fußball-Regionalligist FC Pipinsried startet gleich mit einem richtungsweisenden Derby ins neue Punktspieljahr und damit in seine Mission Klassenerhalt: Die Pipinsrieder treten am heutigen Samstag um 14 Uhr beim TSV Rain an. Was das Match so interessant macht, sind nicht nur der Derbycharakter und die Ausgangslage in der Tabelle, es sind auch die Begleitumstände.

Denn die Hiobsbotschaft flatterte Mitte der Woche in den Email-Briefkasten des FC Pipinsried: Der neue Spielertrainer Herbert Paul ist gesperrt! Aber warum? Darüber scheiden sich die Geister. Festgelegt hat die Sperre der Deutsche Fußball-Bund (DFB) – und schon damit wird es unverständlich.

Zur Ausgangslage: Herbert Paul kassierte am 4. Juli 2020 in seinem letzten Spiel für den TSV 1860 München gegen den FC Ingolstadt eine Rote Karte. Danach wechselte Paul zu Austria Klagenfurt nach Österreich. Auf Anfrage des Österreichischen Fußball-Bundes ÖFB erklärte damals der DFB, die Sperre sei aufgehoben. Nun, nach rund zwei Jahren und sieben Monaten, wird die Sperre vom DFB jedoch wieder aktiviert. Die Rote Karte zählt bei einem Wechsel in ein UEFA-Mitgliedsland nicht – dafür aber im eigenen Land.

Die Begründung des Bayerischen Fußballverbandes in der Zusammenfassung: Herbert Paul hat eine Rote Karte in einem Drittligaspiel erhalten, und hierfür wurde eine Sperre von zwei Spielen ausgesprochen. Diese ist noch im System hinterlegt und auch tatsächlich nicht verbüßt. Der DFB hat bei einer Sperre für Meisterschaftsspiele keine Klausel formuliert, der zufolge sie zum Beispiel nach Ablauf der nächsten Saison verfällt. Die BFV-Regelung greift hier nicht, da sie nur für bayerische Sperren gilt. Insofern ist der Spieler für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Slapstick pur – auf dem Rücken eines Spielers.

„So was geht gar nicht. Ich bin stinksauer. Was denken die sich eigentlich?“, fragt sich auch der neue Teammanager des FC Pipinsried, Ati Lushi. Fakt ist und bleibt: Herbert Paul ist in den Partien gegen Rain und am folgenden Wochenende in Eichstätt gesperrt.

Zudem fehlen dem FCP mit Daniel Jelisic (Kapselverletzung im Sprunggelenk), Ahanna Agbowo (Schulter ausgekugelt) und Halit Yilmaz (Rotsperre) weitere wichtige Akteure.

Das Team aus dem Dachauer Hinterland rangiert mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz in der Tabelle, Rain ist mit 27 Punkten 14. und steht damit auf einem Nichtabstiegsplatz. Das Hinspiel ging mit einem deutlichen 3:0 an den FCP, allerdings hatten die Pipinsrieder damals einige Spieler auf dem Platz, die jetzt nicht mehr im Kader sind. Mit Pablo Pigl, Niko Jelisic, Bernard Mwarome und Felix Thiel sind gleich vier erfahrene Spieler weg, die im Abstiegskampf den Unterschied hätten ausmachen können.

Unter dem neuen Trainerduo Herbert Paul und Enver Maltas wurde eine harte Vorbereitung durchgezogen. Den guten Eindruck, den die Pipinsrieder beim 3:1 gegen den Bayernligisten Deisenhofen hinterließen, gilt es nun in Punkte umzumünzen. Eine Schwäche der Pipinsrieder war die Offensiv-Abteilung. Genau dort setzen Paul und Maltas auf Mittelstürmer Marvin Jike. Dazu muss der FCP-Sturmtank allerdings endlich seine Möglichkeiten ausspielen. Sollte bei Jike endlich der Knoten platzen, steigen die Chancen auf einen Sieg in Rain deutlich.

„Alle sind froh, dass die Vorbereitung vorbei ist und es wieder um Punkte geht“, sagt Coach Paul. „Wir haben viel geredet, worauf es ankommt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das in einem Pflichtspiel unter Beweis zu stellen.“

Beim TSV Rain hat es vor einigen Tagen einen Paukenschlag gegeben. Kurz nach Ende der Wechselfrist teilte die Vereinsführung Trainern und Spielern mit, dass man zukünftig nicht mehr in der Regionalliga spielen werde. Der Hauptsponsor hätte sich umorientiert, es solle zukünftig mehr in den Breitensport gehen – so war es, in Kurzform, aus Rain zu vernehmen.

Die ersten Reaktionen: Trainer Martin Weng, Co-Trainer Johannes Müller, Kapitän Stefan Müller und Athletik-Trainer Raphael Boger legten sofort ihr Amt nieder. „Nach mehreren Gesprächen wurde den Trainern und der Mannschaft Mitte Januar versichert, dass alles versucht wird, die Regionalliga zu stemmen“, heißt es in einer Stellungnahme von Martin Weng und Johannes Müller. „Am 2. Februar, zwei Tage nach Ablauf der Wechselfrist, als jedem klar war, dass kein Spieler mehr wechseln kann, wurden wir völlig überraschend telefonisch informiert, dass ein Gremium eine Entscheidung getroffen hat.“

Letztendlich entschieden sich die verbleibenden Spieler aber dafür, die Saison zu Ende zu führen. Die Umstände werden es dem FC Pipinsried sicherlich nicht leichter machen, es wird womöglich eher komplizierter.