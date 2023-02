Schwabhausener Rumpfteam schlägt Langstadt 6:2

„Überragend“ fand Trainer Alexander Yahmed die Vorstellung von Liu Yangz. © mast

Zwei fehlten, darunter Spitzenspielerin Sabine Winter. Trotzdem hat Tischtennis-Bundesligist TSV Schwabhausen den TSV Langstadt geschlagen.

Schwabhausen – Wer hätte das gedacht? Trotz zweier Doppel-Niederlagen gleich zu Beginn der Partie und ohne Spitzenspielerin Sabine Winter sowie Alina Nikitchanka (beide krank) gelang es dem Tischtennis-Bundesligisten TSV Schwabhausen tatsächlich, den TSV 1909 Langstadt mit 6:2 zu bezwingen.

Nach dem dritten Saisonsieg im achten Spiel kannte die Freude bei den Gastgeberinnen keine Grenzen. „Das war phänomenal“, strahlte auch TSV-Cheftrainer Alexander Yahmed. Auf der anderen Seite gab es lange Gesichter. „Das war heute sicher die schlechteste Saisonleistung“, fand der sportliche Leiter von 09 Langstadt, Manfred Kämmerer, deutliche Worte.

Der Samstag begann für Yahmed mit einer Hiobsbotschaft: Nationalspielerin Sabine Winter, die am Tag zuvor noch wie geplant am Abschlusstraining teilnehmen konnte, meldete sich ab. Emine Ernst, die mit der Reserve erst viereinhalb Stunden später ebenfalls in der Heinrich-Loder-Sporthalle gegen Stuttgart gefordert sein sollte, sprang deshalb ein. Für Alina Nikitchanka kam wie schon im Hinspiel Orsolya Feher zum Zug.

Der Start in die Partie verlief für das dezimierte Quartett aus dem Landkreis Dachau alles andere als erwartungsgemäß, denn sowohl das Doppel Feher/Ernst (0:3 gegen Chantal Mantz/Alena Lemmer) als auch Liu Yangzi mit Mercedesz Nagyvaradi (1:3 gegen Franziska Schreiner/Tanja Krämer waren ohne Chance. „Leider haben wir die Doppel an den falschen Positionen aufgestellt. Wir wollten jeweils die andere Langstädter Paarung treffen“, verriet Yahmed.

In den anschließenden sechs Einzeln gab sich Schwabhausen aber keine Blöße mehr. Liu Yangz verlor in ihren beiden Partien nur einen Satz und agierte laut Yahmed „überragend“. Besonders der 3:0-Sieg gegen Chantal Mantz direkt nach den Doppeln sei „sehr wichtig“ gewesen. Auch Mercedesz Nagyvaradi, die aufgrund des Fehlens von Sabine Winter im oberen Paarkreuz aufschlagen musste, „zeigte eine sehr starke Leistung“. Die Ungarin ließ Mantz ebenso in drei Sätzen keine Chance und bezwang wie Liu Franziska Schreiner in vier Abschnitten.

Nach zwei Niederlagen im Hinspiel brachte Orsolya Feher durch einen 3:2-Sieg (nach 1:2-Satzrückstand) gegen Alena Lemmer die Gastgeberinnen erstmals in Führung. „Orsolya hat sich wie ein Löwe in die Partie zurückgekämpft. Ich bleibe dabei: In der ersten Mannschaft spielt sie in dieser Saison deutlich stärker als in der Reserve“, so Alexander Yahmed.

Für eine faustdicke Sensation sorgte Emine Ernst mit ihrem 3:2-Erfolg (13:11 im fünften Durchgang) gegen Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer, die im Pokal-Halbfinale am 8. Januar in Berlin noch Sabine Winter überraschend bezwungen hatte. Im finalen Abschnitt nutzte die Niederländerin Ernst ihren fünften Matchball zum Sieg. „Emine hat keine Nerven gezeigt und sich auch durch die verschiedenen Aufschläge ihrer Gegnerin nicht aus dem Konzept bringen lassen“, freute sich der TSV-Trainer.

Viel Zeit, um die zwei Punkte ausgiebig zu feiern, bleibt jedoch nicht. Schließlich steht am kommenden Wochenende ein Doppelspieltag beim ESV Weil und daheim gegen den SV Böblingen auf dem Programm. mast