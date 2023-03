Sabine Winter ist zweifache Deutsche Meisterin

Teilen

„Sabine spielte überragend!“ Lohn waren für Sabine Winter zwei Meistertitel. Titel auch für Ernst und Nagyvaradi © mast

Sabine Winter, die Topspielerin des Tischtennis-Bundesligisten TSV Schwabhausen, hat bei den Deutschen Meisterschaften ihren Einzeltitel verteidigt und mit Sophia Klee die Doppelkonkurrenz gewonnen.

Schwabhausen/Nürnberg – Als bei den 91. Deutschen Meisterschaften in Nürnberg die Siegerehrungen durchgeführt wurden, stand eine Spielerin des Tischtennis-Bundesligisten TSV Schwabhausen gleich zweimal ganz oben auf dem Podest: Sabine Winter verteidigte nicht nur ihren Titel in der Einzel-Konkurrenz erfolgreich, sondern gewann erstmals an der Seite von Sophia Klee (TTC 1946 Weinheim) auch noch Gold im Doppel.

Doch damit nicht genug: Für die 30-Jährige gab es ein drittes Edelmetall. In der Mixed-Konkurrenz holte Winter zusammen mit Alexander Flemming (TV 1879 Hilpoltstein) Bronze. „Sabine spielte überragend“, freute sich Schwabhausens Cheftrainer Alexander Yahmed, der seinen Schützling bei den Titelkämpfen auch betreute.

Auf dem Weg zu ihrem zweiten DM-Titel im Einzel-Wettbewerb nach 2022 gab Sabine Winter bis zum Halbfinale nicht einen Satz ab. Qian Wan (Borussia Düsseldorf), Melanie Merk (TTC Langweid) und Julia Kaim (SSV Schönmünzach) wurden souverän besiegt.

Der erste echte Härtetest wartete dann in der Vorschlussrunde mit Chantal Mantz vom Liga-Konkurrenten TSV Langstadt. Vor ausverkaufter Halle lieferten sich beide Spielerinnen ein packendes Duell, das die alte und neue Deutsche Meisterin trotz eines zwischenzeitlichen 2:3-Rückstandes mit 4:11, 11:3, 11:5, 6:11, 6:11, 11:3 sowie 11:2 für sich entschied. „Ich bin auch nach dem fünften Durchgang ruhig geblieben“,sagte die Titelträgerin anschließend sichtlich erleichtert.

Im Endspiel kam es zum Duell mit der erst 16-jährigen topgesetzten Annett Kaufmann vom SV Böblingen. Nach der deutlichen Niederlage zuletzt in der 1. Bundesliga nahm Sabine Winter Revanche und setzte sich mit 11:6, 11:8, 14:12 sowie 12:10 durch. „Das war eine sehr konzentrierte Vorstellung von mir. Auch meine spielerische und taktische Leistung war gut“, verriet Schwabhausens Topspielerin. „Natürlich bin ich sehr glücklich, wieder die Goldmedaille geholt zu haben.“

Durch den Triumph im Doppel mit Sophia Klee stellte Sabine Winter einen neuen Rekord auf. Die Wahl-Düsseldorferin wurde nun schon zum siebten Mal Deutsche Meisterin im Doppel und das mit sechs verschiedenen Partnerinnen. „Das zeigt einmal mehr, über welche Qualitäten Sabine im Doppel verfügt“, sagte Yahmed.

Im Endspiel setzten sich Winter/Klee gegen die erst 13-jährigen Überraschungsfinalistinnen Koharu Itagaki/Josephinia Neumann (TSV Bad Königshofen/TTC Berlin eastside) durch. Die beiden Youngster hatten im Halbfinale die an Position eins gesetzten Chantal Mantz und Yuan Wan (TTC 1946 Weinheim) bezwungen.

Auch wenn es für Sabine Winter und Alexander Flemming im Mixed „nur“ zum dritten Platz reichte, war die bayerische Paarung keinesfalls enttäuscht. „Wir hatten viel Spaß in der Box und können uns durchaus vorstellen, im nächsten Jahr einen erneuten Angriff auf Gold zu unternehmen“, verriet Winter. Im Halbfinale unterlag das Duo Annett Kaufmann und Pekka Pelz (TTC Bietigheim-Bissingen) in fünf Sätzen.

Mit Theresa Faltermaier war kurzfristig noch eine zweite Spielerin des TSV Schwabhausen in das 32-köpfige Teilnehmerfeld gerückt. Die frisch gebackene deutsche Jugend-15-Meisterin sammelte in Nürnberg wertvolle Erfahrungen. Im Einzel verkaufte sich die 14-Jährige trotz der 0:4-Niederlage gegen Julia Kaim sehr teuer. Eine unglückliche 2:3-Niederlage gab es im Doppel mit Sina Henning (Füchse Berlin) gegen Julia Kaim und Alexandra Schankula (DJK Sportbund Stuttgart). Am Mixed-Wettbewerb nahm Faltermaier nicht teil.

Auch die Teamkolleginnen von Sabine Winter, Emine Ernst und Mercedesz Nagyvaradi, waren bei ihren nationalen Meisterschaften erfolgreich. Ernst holte in den Niederlanden wie schon im vergangenen Jahr Einzel-Gold, während Nagyvaradi in Ungarn im Doppel triumphierte.