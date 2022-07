Nach verkorkstem Auftakt - ASV Dachau empfängt den formstarken Kirchheimer SC

Der ASV Dachau möchte zuhause die ersten Punkte der Saison einfahren © RO

Nach der Aufstiegssaison vergangenes Jahr konnte der ASV noch nicht Fuß fassen in der Landesliga. Da kommt das Spiel gegen den KSC ein wenig unpassend.

Dachau - Die Kicker aus Kirchheim haben an den ersten drei Spieltagen angedeutet, dass diejenigen, die sie nach der Platzierung in der vergangenen Saison messen, einen Fehler machen. Der KSC lief zwar als Zwölfter im Ziel ein, zählte aber nach einer von Personalsorgen geprägten Hinrunde bereits in der Rückrunde zu den besten Teams der Landesliga Südost. An diese Leistungen knüpft der KSC in dieser Spielzeit nahtlos an – während der Aufsteiger aus Dachau noch auf der Suche nach Schlüssel zum Erfolg ist.

Der ASV hat vor dem vierten Saisonspiel ein leeres Punktekonto aufzuweisen. Die Lage ist kompliziert, denn die Stadtwälder spielen gut. Was fehlt, sind Tore. Ein Grund ist, dass Trainer Manuel Haupt nach wie vor nach der Ideallösung im Sturm sucht. In der Aufstiegsrelegation hatte er diese Sorgen nicht. Da traf Philipp Schmidt, wie er wollte. In den vier Spielen gegen Aindling und Dingolfing waren es vier Tore. Doch der Stürmer nimmt sich eine Auszeit vom Fußball – und dem ASV fehlt ohne Schmidt die Torgefahr.

In den Partien gegen Brunnthal (0:2), Grünwald (1:4) und zuletzt in Schwaig (0:1) erzielten die Dachauer insgesamt nur ein Tor. Mit Sebastian Mack kehrte kürzlich ein Spieler zurück, der die Rolle im Sturmzentrum übernehmen kann. Ob er gegen Kirchheim von Beginn an und in der Spitze auflaufen wird, kann Trainer Haupt noch nicht sagen. „Sebi tut uns gut und ist eine Option. Er spielt in meinen Überlegungen eine Rolle“, sagt Haupt über den Weltenbummler. Der 30-Jährige hatte zwar lange keinen Ball am Fuß, ist aber topfit und kann eine Defensive aufreiben. Eine Möglichkeit wäre auch Miridon Rexhepi, doch der hat sich in einen dreiwöchigen Urlaub verabschiedet.

Auch David Dworsky (Prüfungen) wird fehlen, sein Bruder Jonas war krank und ist fraglich. Auch in der Defensive kann Haupt nicht aus dem Vollen schöpfen. Zvonimir Kulic fehlt weiterhin verletzt und Tim Bürchner sitzt das letzte Spiel seiner Rotsperre ab. „In den letzten Wochen hat es personell gut ausgesehen, in dieser Woche sind es doch einige Ausfälle“, sagt Haupt. Der Gegner aus Kirchheim musste in den vergangenen Spielen ebenfalls auf wichtige Akteure verzichten. So fehlte Ex-Profi und Co-Spielertrainer Korbinian Vollmann nach seinem Treffer bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Forstinning.

Dafür rückte Andrii Hert, der vor dem Krieg in seiner ukrainischen Heimat in der 2. Liga gespielt hatte, in den Kader. Die Schwestern von Herts Frau waren nach ihrer Flucht bei den Eltern Vollmanns untergekommen. Hert wollte etwas zurückgeben und spielt nun in der Landesliga–und das erfolgreich. Seitdem der Ukrainer spielt, hat der KSC eine perfekte Bilanz. Mit den Siegen in Karlsfeld (3:1) und bei Topfavorit Unterföhring (4:2) setzte Kirchheim Duftmarken.

Das ist auch ASV-Trainer Haupt nicht entgangen. „Die Kirchheimer lauern auf Fehler und haben die Qualität, diese auszunutzen“, sagt Haupt. Seine Mannschaft machte in den vergangenen Partien den ein oder anderen Fehler zu viel. Gegen Kirchheim könnte dies fatal sein. Haupt: „Aber wir haben nichts zu verschenken. Punkt!“ (stm)