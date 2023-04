FC Pipinsried: Vereinsführung von Sarisakal-Rücktritt völlig überrascht

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Seine Entscheidung kam überraschend: Tarik Sarisakal ist nicht mehr Sportlicher Leiter in Pipinsried. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Tarik Sarisakal mag nicht mehr: Der Sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried hat seinen Rücktritt erklärt - in einer höchst prekären Lage.

Pipinsried – Die sportliche Lage ist schon prekär, jetzt ist dazu noch ein wichtiger Posten in der Vereinsführung des FC Pipinsried vakant: Tarik Sarisakal ist am Mittwoch von seinem Amt als Sportlicher Leiter zurückgetreten.

Die am Mittwochabend verschickte Pressemitteilung des FCP fiel rekordverdächtig knapp aus: „Der Sportliche Leiter des FC Pipinsried hat heute erklärt, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktritt. Der FC Pipinsried bedankt sich für seinen Einsatz.“ Noch nicht einmal der Name Tarik Sarisakal stand in der Erklärung, von Gründen für den Rücktritt ganz zu schweigen.

Auf Nachfrage ließ der Vereine wenigstens verlauten: „Tarik hat das Team in einer schwierigen Situation übernommen und die letzten Jahre mit hohem Engagement für die Mannschaft gearbeitet. Alles Gute für die Zukunft.“

Der 50-jährige Sarisakal war seit dem 1. Februar 2020 beim Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland im Amt und führte den damaligen Regionalliga-Aufsteiger durch die Corona-Pandemie. In der vergangenen Saison landete Pipinsried mit 48 Zählern auf Rang 13 und hatte sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz.

„Meine Entscheidung beruht auf persönlichen Beweggründen und hat mit der sportlichen Situation der Mannschaft nichts zu tun“, sagte Sariskal am Donnerstagmorgen auf Rückfrage von Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich wünsche der Mannschaft, dem Verein und allen Beteiligten für die Zukunft nur das Beste. Ich möchte mich beim Verein und dem Umfeld für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten drei Jahren herzlich bedanken.“

Vereinsführung des FC Pipinsried völlig überrascht

Sarisakals Entscheidung sei für ihn völlig überraschend gekommen, sagte Vereinschef Roland Küspert gestern. Die Neuigkeit sei „viel zu frisch“, um Aussagen zu treffen, wer Sarisakals Aufgaben übernehmen wird. Ein möglicher Kandidat sei Teammanager Ati Lushi.

Der FC Pipinsried ist auf Talfahrt in Richtung Bayernliga. Der letzte Sieg datiert vom 12. Spieltag Mitte Oktober. Seitdem hat die Mannschaft 13 Spiele nicht gewinnen können. Mit derzeit 24 Punkten rangiert der FCP auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern, ein Abstieg ist kaum noch zu vermeiden.

In Sarisakals Amtszeit verließen laut Transfermarkt.de 40 Spieler den FCP. Mit neun Trainern seit 2020 – Muriz Salemovic, Fabian Hürzeler, Andreas Thomas, Andy Pummer, Miljan Prijovic, Niko Jelisic, Frank Peuker, Ati Lushi und nun Herbert Paul – stellte der ehemalige Sportchef einen wohl ewigen Rekord im Bezug auf einen Trainerverschleiß in der Bayernliga (Salemovic und Hürzeler) und Regionalliga auf.

Viele erfahrene Spieler sind schon weg

Im Laufe der Saison verließen, mehr oder weniger aus eigenem Antrieb, alle erfahrenen Spieler den Verein. Ohne Niko Jelisic, Pablo Pigl, Matthew Durrands, Bernard Mwarome und zuletzt Keeper und Kapitän Felix Thiel ist der Abstieg bei derzeit 13 Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz bei noch acht ausstehenden Partien wohl besiegelt.

„Der Sportliche Leiter steht nicht zur Diskussion“, hatte Küspert im November vergangenen Jahres erklärt, als dem damaligen Coach Niko Jelisic der Ausstieg „nahegelegt“ wurde. Einen richtigen Plan B hatten er und Sarisakal augenscheinlich nicht, denn zusammen mit dem damaligen zweiten Vorsitzenden Martin Schmidl wurde kurzerhand Ex-Augsburg-Profi Frank Peuker in einer Nacht- und Nebelaktion verpflichtet. Die Folge ist bekannt: Es gab nach Angaben des Vereins einen Spieleraufstand – Peuker verließ den Verein nach n ur einer Woche wieder.

Nachdem in der Winterpause Torwart und Kapitän Felix Thiel die Freigabe zum Wechsel zum damaligen ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden FV Illertissen bekam, hatten die Pipinsrieder nur noch einen Torwart. Neue, regionalliga-erfahrene Spieler kamen nicht hinzu.

Das derzeitige Trainerteam um Herbert Paul müht sich nach Kräften. Allerdings fehlt der Mannschaft die Erfahrung, um in der Regionalliga zu bestehen. Einige Spieler im Kader sind schlichtweg überfordert. (dn)