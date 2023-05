„Müssen da cleverer sein“ – Karlsfeld unterliegt im Topduell in Traunstein nach 2:0-Führung

Teilen

Musste eine bittere Niederlage einstecken: Eintracht-Coach Jay Alkan. © hab

Eintracht Karlsfeld hat im Topduell beim SB Chiemgau Traunstein zur Halbzeitpause mit einer 2:0-Führung im Rücken wie der Sieger ausgesehen.

Karlsfeld – 45 Minuten später standen die Gäste mit leeren Händen da. Nach der 2:3-Niederlage haben die Karlsfelder drei Punkte Rückstand auf den Gegner – und damit auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Noch ist die Bayernliga ein Thema, doch nach dem Spiel überwog die Enttäuschung. „Ich habe schon viel erlebt, aber der Spielverlauf heute war sehr schlimm für uns und auch für mich persönlich“, sagte Eintracht-Coach Jay Alkan.

Nachdem die für Mitte April angesetzte Partie wegen starken Schneefalls abgesagt worden war, starteten die beiden Teams erfolgreich den zweiten Versuch. Alkan schickte seine Mannschaft defensiver als gewohnt aufs Feld. „Der Plan war, Traunstein kommen zu lassen und kompakt zu stehen. Wir haben vorne mit nur einem Stürmer gepresst“, so Alkan. Dieser Stürmer war Michael Dietl, der in der 20. Minute im Strafraum an den Ball kam und cool zur Gästeführung einschob. Wenig später legte Fabian Schäffer mit viel Überzeugung das 2:0 nach (22.). Die Karlsfelder bejubelten den Doppelschlag ausgelassen, ihr Matchplan war bis dahin komplett aufgegangen.

Traunstein hat allerdings Klasse, nicht ohne Grund war der Respekt von Eintracht-Trainer Alkan groß. Die Heimelf zeigte sich vor der Halbzeitpause zweimal gefährlich vor dem Tor, blieb allerdings ohne Treffer. Die Karlsfelder konnten sich trotz ihres Zwei-Tore-Vorsprungs zu keinem Zeitpunkt sicher sein.

Nach dem Seitenwechsel lief dann viel gegen die Gäste. „Wir wollten eigentlich so weitermachen, dann hat sich aber Jonas Eicher verletzt“, berichtete Alkan. Er musste in der Viererkette wechseln, hatte aber keine Eins-zu-eins-Option. Was tun: „Ich habe mich dafür entschieden, in der Kette umzubauen. Am Ende waren es drei Positionswechsel – und damit vielleicht zu viele.“

Die Traunsteiner erhöhten das Tempo und nutzten die Orientierungsphase der Eintracht aus. Spielertrainer Danijel Majdancevic verlängerte einen Chip in die Spitze sehenswert zum Anschlusstreffer ins Tor (55.). Seine Mannschaft war nun das bessere Team, Karlsfeld konnte kaum noch für Entlastung sorgen. Bis in die 67. Minute hielt die Eintracht-Defensive dem Druck stand, dann zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Karlsfelder Strafraum auf den Punkt. Eintracht-Keeper Dominik Krüger hielt den Elfer von Maximilian Hosp, im Nachschuss war der Traunsteiner aber erfolgreich.

Danach wurde es eng für die Eintracht – und in der 84. Minute war es passiert: Waldemar Daniel köpfte nach einer Freistoßflanke zum 3:2 für Traunstein ein und entriss den Karlsfeldern auch den einen Punkt. Der SBC feierte, die Gäste trauerten. „Wir müssen da cleverer sein“, sagte Alkan, der selbstkritisch mit der Niederlage umging: „Vielleicht hätten wir offensiver auftreten sollen. Man sagt ja auch häufig, dass Angriff die beste Verteidigung ist.“ Der Coach ist sich aber sicher, dass sein Team an dieser Niederlage nicht zerbrechen wird: „Die Jungs sind charakterlich top. Sie brauchen einen Tag Pause, dann haben sie den Samstag im Kopf.“ Er selbst muss so lange an der Niederlage knabbern, bis die Analyse abgeschlossen ist. (Moritz Stalter)