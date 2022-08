Kreisliga: SC Inhauser Moos gewinnt im Trauer-Derby für Moritz - SVH geht leer aus

Von: Patrik Stäbler

Es war ein Derby mit besonderen Vorzeichen. Der SC Inhauser Moos spielte für ihren verstorbenen Freund Moritz. © Dieter Michalek

Im Derby gegen den SV Lohhof gewinnt der SC Inhauser Moos knapp. Der SVH II kann im ersten Saison-Spiel mit Neutrainer Manuel Leitl nicht punkten.

SC Inhauser Moos gegen SV Lohhof: SC schlägt Lohhof im Trauer-Derby

Es ist ein Derby unter besonderen Vorzeichen gewesen, nachdem Moritz W. vom SC Inhauser Moos wenige Tage zuvor bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt war. So liefen seine Teamkameraden in T-Shirts mit dem Konterfei des 36-Jährigen auf; überdies hielt der Abteilungsleiter des SCI vor dem Anpfiff eine emotionale Rede.

In den 90 Spielminuten jedoch hätten sich beide Teams versucht, auf den Fußball zu konzentrieren, berichtet SVL-Coach Daniel Suck. „Das hatte ich vorher auch so mit dem Trainer von Inhauser Moos besprochen.“ Entsprechend sahen die gut 250 Zuschauer ein rassiges Derby mit reichlich Zweikämpfen, manch hitzigem Foul und vielen Emotionen. Die Gäste aus Lohhof, bei denen Daniel Suck und Sebastian Reger ihr Pflichtspieldebüt als Trainerduo feierten, standen dabei am Ende mit leeren Händen da: Einem frühen Gegentor in der fünften Minute lief der SVL vergeblich hinterher und ging letztlich mit 0:1 als Verlierer vom Platz. „Wir hatten viel Ballbesitz. Ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, resümiert Spielertrainer Suck, der jedoch zugibt: „Komplett unverdient war der Sieg für Inhausen aber auch nicht.“



SpVgg Erdweg gegen VfR Garching: Goldenes Händchen von Weicker

Joker Niklas Eisl hat dem Aufsteiger aus Garching einen gelungenen Start in die neue Kreisligasaison beschert. Eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung gelang dem 24-jährigen Angreifer der einzige Treffer des Tages in diesem umkämpften Duell bei der SpVgg Erdweg, dem Tabellenachten der Vorsaison. Durch den Erfolg baut die Elf von Trainer Michael Weicker nicht nur ihre Serie von saisonübergreifend 23 Spielen ohne Niederlage aus, sondern der Neuling setzte eine erste Duftmarke durch den Auftaktsieg über einen Gegner, dem sich der VfR zuvor in fünf Partien hatte geschlagen geben müssen.

TSV Ottobrunn gegen SV Heimstetten II: SVH unterliegt zum Einstand

Manuel Leitl hat sein erstes Ligaspiel als Trainer der SVH-Reserve bestritten – auf die ersten Punkte aber muss er noch warten. Dabei wäre im Duell beim TSV Ottobrunn durchaus etwas drin gewesen, urteilt der 28-Jährige. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem beiden Mannschaften ihre Chancen hatten. Wenn es am Ende 4:4 ausgeht, ist das auch in Ordnung.“ Doch anders als der TSV, der durch einen „strittigen Elfmeter“ (O-Ton Leitl) und einem späten Treffer von Markus Achatz zu zwei Toren kam, konnten die Heimstettner nichts Zählbares aus ihren Möglichkeiten machen. Spielerisch jedoch habe seine Elf überzeugt, lobt der Trainer – zumal beim SVH nicht weniger als zehn Spieler verletzungs- oder urlaubsbedingt fehlten. Ohnehin müsse sich seine Elf nach dem Umbruch im Sommer erst noch finden, sagt Leitl. Denn nicht nur hat das Trainergespann Christoph Schleger und Paul Thomik aufgehört, deren Nachfolge nun also der frühere U17-Coach des SVH übernommen hat. Sondern in Abdullah Alfa (SK Srbija) und Top-Torjäger Anes Ziljkic (TuS Holzkirchen) haben auch zwei Leistungsträger den Verein verlassen. Immerhin: In Ajdin Karic konnte ein erfahrener Stürmer vom FC Bosna verpflichtet werden. Nach einer „mäßigen Vorbereitung“ hoffe er nun, dass die Verletzten alsbald zurückkehren, sagt Leitl. Außerdem gelte es, die mangelhafte Fitness vieler Kicker wieder auf Vordermann zu bringen – eine Aufgabe, der er sich gewachsen fühlt. Denn, so sagt der Coach: „Im Verein nennen sie mich Felix Magath.“



SC Grüne Heide Ismaning gegen TSV Oberpframmern: Keine Chance für TSV

Der Aufsteiger aus Fischerhäuser steht nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze der Kreisliga 3. Ursächlich hierfür ist ein ungefährdeter 3:0-Sieg über den TSV Oberpframmern, nach dem Trainer Thomas Bachinger seiner Elf eine „sehr ordentliche Leistung“ attestierte. „Wir haben neunzig Minuten nicht viel zugelassen“, lobt der Coach. „Deshalb war es diesmal nicht ganz so nervenaufreibend wie sonst.“ Auf der heimischen Sportanlage brachte Neuzugang Thomas Niggl die Platzherren nach 20 Minuten in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit war es sein Zwillingsbruder Michael Niggl, der mit dem 3:0 den Deckel drauf machte – dazwischen hatte Routinier Jürgen Glasner ebenfalls eingenetzt. „Wir waren eigentlich die ganze Spielzeit überlegen“, resümiert Bachinger. „Allerdings war der Gegner auch nicht in Bestbesetzung.“ Der Aufsteiger aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser hatte schon in der Vorbereitung durch starke Testspielergebnisse überzeugt. Bei der Frage, was in dieser Spielzeit für seine Elf drin ist, gibt sich Bachinger jedoch vorsichtig. „Ich habe einmal vor einer Saison gesagt, dass ich mir eine ruhige Saison wünsche - und dann sind wir prompt abgestiegen. Deshalb mache ich das nicht mehr.“ Vielmehr formuliert der Coach das Ziel wie folgt: „Wir wollen alles dafür tun, damit wir am Ende so weit wie möglich oben stehen.“