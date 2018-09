SC Vierkirchen-Damen lassen FC Teutonia München keine Chance

Zweite Mannschaft schafft nur Unentschieden

von Rolf Gercke schließen

Mit 4:1 (3:1) hat die erste Damenmannschaft des SC Vierkirchen ihr zweites Bezirksliga-Heimspiel gegen den FC Teutonia gewonnen. Das Team um Trainer Schorsch Strobawe bleibt somit zuhause ungeschlagen und kletterte in der Bezirksliga 2 auf den ersten Tabellenplatz.

Die Gastgeber starteten furios in die Partie: Bereits nach wenigen Minuten stand es dank Bianca Breitenberger 1:0 für Vierkirchen (5.). Und die SCV-Damen ließen nicht locker. In der Anfangsphase schaffte es Teutonia kaum aus der eigenen Hälfte, die Gastgeber spielten clever und überlegt. Folgerichtig fiel das 2:0 durch Sabrina Betz (10.) und das 3:0 erneut durch Bianca Breitenberger (15.) noch in der Anfangsphase. Nach der frühen hohen Führung schaltete Vierkirchen einen Gang runter. Das gab den Gästen wieder Aufwind. Stück für Stück kämpften sie sich in die Partie und kamen so zu Chancen. Die SCV-Damen ließen viel zu viel zu und ermöglichten Teutonia so den Anschlusstreffer vor der Pause (40.).

Die zweite Halbzeit blieb wie das Ende der ersten Hälfte etwas fahrig: Teutonia blieb giftig, zumeist aber harmlos. Die Vierkirchnerinnen kamen zu Chancen, wenn sie schnell und überlegt spielten. So fiel auch das einzige Tor in der zweiten Halbzeit zum Endstand von 4:1: Bianca Breitenberger schickte Christina Wallner, die den Ball über den Keeper ins Tor lupfte (65.).

„Mit den ersten 15 bis 20 Minuten bin ich sehr zufrieden“, so Trainer Schorsch Strobawe. „Danach hätten wir weiter auf das nächste Tor spielen müssen und Teutonia nicht in die Partie kommen lassen. Insgesamt war das aber ein erfolgreicher Nachmittag und wir haben uns mit drei wichtigen Punkten belohnt.“

Die Damenmannschaft des SC Vierkirchen II startete mit einem Remis in die A-Klassensaison 2018/2019. Zuhause war das Team um Coach Klaus Vötter dem Gegner vom SV Pullach klar überlegen, es holte aber nur ein 1:1-Unentschieden (HZ: 1:0). Das Führungstor in der ersten Halbzeit erzielte Antonia Frank per Kopf. In der zweiten Halbzeit erspielte sich Vierkirchen Chance um Chance, brachte aber den Ball nicht im Tor unter. Im Gegenzug traf Pullach zum 1:1-Endstand.

Stenogramm

Bezirksliga, Frauen

SC Vierkirchen - FC Teutonia 4:1 (3:1)

SC Vierkirchen: Jasmin Reisner, Theresa Nefzger, Sandra Wianski, Mariola Dietrich, Carolin Fisch, Bianca Breitenberger, Sabrina Betz, Hannah Loesch, Verena Just, Christina Wallner, Martina Perchtold – Kristina Stichlmair, Melissa Fladung

FC Teutonia München: Tiziana Guidi, Vanessa Danninger, Anna Zeller, Nora Windeler, Valeria Guidi, Pauline Filbig, Christina Stetzl, Lorena Sumser, Laura Schmidt, Michelle Junk, Julia Stieglmeier – Ramona Fischl Lara Sadoni

Tore:1:0 (5.) – Bianca Breitenberger. 2:0 (10.) – Sabrina Betz. 3:0 (15.) – Bianca Breitenberger. 3:1 (40.). 4:1 (65.) – Chrstina Wallner.