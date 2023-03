Schock in Pipinsried nach Rauscheders schwerer Verletzung

Teilen

Im Spiel in Eichstätt passierte es: Simon Rauscheder (links), hier im Zweikampf mit dem Eichstätter Julian Kuegel, zog sich einen Wadenbeinbruch zu. Es kam zu Komplikationen, die eine sofortige OP erforderlich machten. © hae

Der abstiegsbedrohte Regionalligist Pipinsried empfängt am Samstag die SpVgg Ansbach. Doch die Bedeutung des Spiels ist in den Hintergrund gerückt - wegen einer bösen Verletzung.

Pipinsried – Zum ersten Heimspiel im Jahr 2023 empfängt der FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern am heutigen Samstag um 16 Uhr in der heimischen Hazrolli-Arena die SpVgg Ansbach. Der FCP benötiget im Abstiegskampf jeden Punkt, ein Heimsieg ist beinahe Pflicht.

Wie schnell der Fußball, egal, in welcher Situation sich die Mannschaft befindet, zur Nebensache wird, erlebten die Kicker des FC Pipinsried am vergangenen Samstag nach dem 0:3 in Eichstätt. Nur wenige Stunden nach dem Spiel musste FC-Kapitän Simon Rauscheder notoperiert werden.

Was war geschehen? Irgendwann in der zweiten Halbzeit hatte sich Rauscheder das Wadenbein gebrochen – ohne das er es so richtig bemerkte. Die Schmerzen wurden zwar von Minute zu Minute heftiger, er hielt aber bis zum Schluss durch. Nur wenige Stunden später musste er in den OP. Ein sogenanntes Kompartmentsyndrom war diagnostiziert worden. Dadurch kann es zu einer Verminderung der Gewebedurchblutung kommen, die zu Gewebe- und Organschäden führen können. Wie zu erfahren war, hätte Rauscheder nicht viel später unters Messer kommen dürfen.

„Im Angesicht dessen relativiert sich sehr vieles, wir drücken Simon alle Daumen, dass er schnell wieder gesund wird“, sagt FCP-Teammanager Ati Lushi mit unterdrückter Stimme. „Das, nur das, steht ganz oben auf der Agenda. Wir tun alles, was in unserer bescheidenen Macht steht, ihm zu helfen und für ihn da zu sein.“

Lushi ist noch Tage später der Schock anzumerken. Im Hinblick auf das Match gegen Anspach sagt er: „Unser Kapitän liegt im Krankenhaus. Alleine das muss genug Motivation sein, um gegen Ansbach alles zu geben, um endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einzufahren.“

Zu allem Übel kam noch die schwere Verletzung von Daniel Jelisic dazu. Die Kapselbeschwerden im Sprunggelenk entpuppten sich als schwerwiegender als gedacht – ein Riss des Syndesmosebandes wurde diagnostiziert. Auch Ahanna Agbowo ist nach seiner Schulterverletzung noch nicht fit, er wird seinem Team ebenfalls fehlen. Rotsünder Faton Dzemailji bekam für seinen genauso überflüssigen wie dummen Platzverweis in Eichstätt zwei Spiele Sperre aufgebrummt. Rückblickend auf das Match sagt FCP-Trainer Herbert Paul: „Die Erkenntnisse liegen auf der Hand. 90 Minuten in Unterzahl gespielt, nach der Roten Karte erst mal keine Ordnung mehr gehabt. die zweite Halbzeit war dann okay.“

Er sei sich sicher, dass das Match gegen Ansbach ein anderes, besseres werde, „zumal Ansbach einen ähnlichen Fußball wie wir spielt. Die Jungs wollen einfach kicken, genau wie wir.“

Paul selbst wird heute erstmals das gelb-blaue Trikot des FCP in einem Punktspiel überstreifen. Der FCP-Spielertrainer musste eine dubiose Strafe absitzen, nachdem er vor rund zwei Jahren, damals im Dress des TSV 1860 München, eine Rote Karte bekam (wir berichteten). Diese wirkte sich aber nach seinem Wechsel nach Österreich nicht aus, im Nachbarland war er sofort spielberechtigt. Jetzt, nach seiner Rückkehr nach Deutschland, zog auf einmal die Spielstrafe. Verstehen konnte es niemand, die Erklärungen der Verbände DFB und BFV waren ebenso nichtssagend.

Genau wie Paul wird auch Offensivakteur Halit Yilmaz erstmals in diesem Jahr seiner Mannschaft zur Verfügung stehen. Yilmaz fing sich im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Würzburg eine Rote Karte ein: zwei Spiele Sperre.

Das Hinspiel in Ansbach endete mit einem 1:0-Sieg für den Gastgeber. Die Franken rangieren mit 30 Punkten auf dem 13. Platz, einem Nichtabstiegsplatz. Pipinsried belegt mit derzeit 23 Punkten den 19. und damit vorletzten Platz.