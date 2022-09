Schuss, Tor, Jubel, Schlusspfiff: ASV Dachau schnappt sich noch einen Punkt

So wie Manuel Neuer in Augsburg: ASV-Torwart Artem Bykanov stürmte in der spektakulären Schlussphase munter mit. © hab

Mario Stanic hat dem ASV Dachau in Bruckmühl in allerletzter Sekunde ein 1:1-Unentschieden beschert. Die Gastgeber waren erst in der Nachspielzeit in Führung gegangen.

Dachau – Spektakulärer kann ein Fußballspiel nicht enden: In der dritten Minute der Nachspielzeit eskalierte der SV Bruckmühl. Sogar die Ersatzspieler und der Torhüter stürmten zur Eckfahne, um den scheinbar sicheren Sieg zu bejubeln. Doch der ASV Dachau glaubte an seine Minimalchance. Vom Anstoß weg sprinteten alle Gästespieler nach vorne, darunter Torhüter Artem Bykanov. Danach ging es schnell: Flanke, geblockter Schuss, Abstaubertor Mario Stanic. In den Jubel der Gäste über das 1:1 hinein ertönte der Schlusspfiff. „Es war schon verrückt“, kommentierte ASV-Trainer Manuel Haupt die Schlussminuten der hoch dramatischen Landesliga-Partie.

Davor hatten beide Teams mit schönem Fußball gegeizt. Bruckmühl, das mit fünf Siegen in Serie in die Partie ging, beschränkte sich auf lange Bälle. „Das ist natürlich ihr gutes Recht, denn sie haben vorne wirklich drei Pfeile“, sagte Haupt und meinte die schnelle Offensivreihe des Gegners. In der Defensive ließ die Heimelf wenig zu. „Sie waren extrem aggressiv und haben die Räume eng gemacht“, so Haupt. Der ASV suchte die Lücke, fand sie aber zu selten. Auch, weil sie in Ballbesitz einen Tick zu langsam spielten und falsche Entscheidungen trafen. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel: Die Dachauer versuchten die kompakte Defensive des Gegners auszuhebeln, Bruckmühl suchte nach Ballgewinn den schnellen Weg nach vorne. Nach einer Stunde versuchte Haupt, mit Wechseln den Spielverlauf zu beeinflussen. Der ASV-Trainer brachte Mateo Velic und Tobias Erl für die zuletzt so starken Yazid Ouro-Akpo und Maximilian Bergner.

„Mario hat sich seinen Einsatz verdient“

Eine Viertelstunde vor dem Ende machte dann Christoph Krüger für Stanic Platz. „Mario hat sich seinen Einsatz verdient. Ich habe ihm mitgegeben, dass er soll so spielen soll, wie er trainiert hat“, erzählte Haupt.

Trotz der Veränderungen fehlten dem ASV im vorderen Drittel die Ideen. Immerhin hielten die Gäste die zuletzt so treffsichere SVB-Offensive in Schach. Bis in die Nachspielzeit. Nach einem rustikal geführten Zweikampf im Mittelfeld landete der Ball beim schnellen Maximilian Gürtler. Der sprintete auf das ASV-Tor zu, konnte Bykanov aber nicht bezwingen. Dafür zirkelte Sebastian Marx den Ball aus spitzem Winkel sehenswert in den Kasten.

Haupt ärgerte der Gegentreffer wegen des Bruckmühler Ballgewinns im Mittelfeld: „Sebi Mack will schlagen, der Gegner hält den Fuß drauf. Nur weil Sebi kein Typ ist, der sich hinwirft und schreit, bekommen wir den Freistoß nicht.“ Haupt war auf den Schiedsrichter nicht gut zu sprechen: „Es hat mich bei dem Schiri nicht gewundert. Er ist eher durch Arroganz als Leistung aufgefallen.“

Die Dachauer zeigten aber Moral, denn vom Anstoß weg ging es nach vorne. Wenig später landete der Ball auf dem Schlappen von Stanic, der den Gästen mit seinem ersten Landesliga-Treffer das Remis bescherte. „Der Punkt war absolut verdient“, sagte Haupt, der sich besonders über die Leidenschaft seiner Mannschaft freute: „Wir haben kämpferisch voll dagegengehalten. Das war top.“