Schwabmünchen ist eine Hausnummer

Beim TSV Schwabmünchen will Landesligist Eintracht Karlsfeld den starken Saisonstart fortsetzen. Sogar der Sprung an die Tabellenspitze ist möglich.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld hat den Wechsel von der Südost- in die Südwest-Landesliga gemeistert. Die Konkurrenz in der neuen Staffel bleibt dennoch eine große Unbekannte. Am heutigen Samstag feiert die Eintracht mit dem Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen (14.30 Uhr) die nächste Duell-Premiere.

„Ich kenne die Gegner nicht, und ganz ehrlich: So wird es die ganze Saison über sein“, sagt Eintracht-Trainer Jay Alkan, der anfügt: „Natürlich werden wir uns so gut wie möglich vorbereiten.“ Allerdings fährt der 40-Jährige ohnehin den Ansatz, sein Team in den Mittelpunkt der Spielvorbereitung zu stellen. Das heißt, Alkan wird seine Mannschaft so aufstellen, dass drei Punkte möglich sind – und dies unabhängig davon, was der Gegner zu bieten hat.

Dies ist im Fall von Schwabmünchen eine Menge. Das Team von Trainer Esad Kahric war in der vergangenen Rückrunde das beste Team der Landesliga Südwest und ist mit sechs Punkten aus drei Spielen auch in dieser Saison gut gestartet. Schlüsselakteure bei den Schwaben sind Mittelfeldspieler Thomas Rudolph und Stürmer Maik Uhde, die beide eine Vergangenheit bei den Amateuren des FC Augsburg haben.

Der Star ist aber Coach Kahric. Der 64-Jährige startete seine Trainerkarriere 1998 beim FC Memmingen. Insgesamt war er für den FCM fast 30 Jahre lang als Trainer und Spieler aktiv. Dazwischen lagen kurze Abstecher zu den damaligen Bayernligisten Kottern und Sonthofen. Nach seiner Freistellung bei Memmingen heuerte er im Sommer 2022 in Schwabmünchen an – und entwickelte das Team über die vergangene Saison taktisch weiter. Vor den Karlsfeldern hat Kahric viel Respekt. Er sieht die Eintracht als Team, das viel Qualität in der Offensive mitbringt und ein aggressives Pressing spielt.

Ein druckvolles Offensivspiel und koordiniertes Anlaufen will Eintracht-Coach Alkan von seinen Spielern sehen. Unter der Woche beim Pokal-Aus gegen den SV Heimstetten (0:4) ist den Karlsfeldern nicht gelungen – was auch mit der Klasse des Gegners zu tun hatte. „Gegen Schwabmünchen wollen wir wieder unser Spiel durchdrücken. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt von allein“, so Alkan.

Er freut sich über Rückkehrer in den Kader. So werden Pascal Sattelberger, Martin Schön und Dominik Pöhlmann wieder einsatzbereit sein. Hinter dem Einsatz von Dominik Schäffer steht wegen einer Hüftblessur ein Fragezeichen. Fabian Schäffer und Marco Schlittmeier werden die Partie sicher verpassen. An der Zielsetzung ändern die Personalien allerdings nichts: Die Eintracht will am vierten Spieltag den dritten Sieg einfahren. Gelingt dies, ist der Sprung an die Tabellenspitze möglich.

