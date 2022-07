„Schwer einzuschätzen, wo wir stehen“: TSV 1865 Dachau verliert Generalprobe gegen Türkgücü

Nanu? Zeigt Türkgücü-Keeper Johann Hipper hier dem Dachauer 1865-Torjäger Marcel Kosuch, wo die Kugel beim anstehenden Eckball hin gespielt wird? © ro

Das war mal ein richtig aussagekräftiger Test für den TSV 1865 Dachau eine Woche vor dem Beginn der Bayernligasaison 2022/2023.

Dachau - Vor 150 Fans im Sportpark Ost war es, abgesehen von einer siebenminütigen Schwächephase im ersten Durchgang, in der Dachau drei Gegentreffer kassierte, ein engagierter Auftritt der 65-Kicker gegen den Ex-Drittligisten aus der Landeshauptstadt.

Aber die erwähnten Minuten waren es halt, die den Unterschied ausmachen zwischen Regionalliga und Bayernliga. Zwei Treffer von Eren Emirgan und ein Tor von Maximilian Berwein bescherten den Gästen zwischen Minute 23 und Minute 30 einen Drei-Tore-Vorsprung, den sie dann auch über die Ziellinie retteten.

Die zweite Halbzeit gestalteten die Dachauer über weite Strecken ausgeglichen, dieser Durchgang endete 1:1-unentschieden.

1865-Abteilungsleiter Marcel Richter meinte nach dem Spiel: „Nach dieser Vorbereitung ist schwer einzuschätzen, wo wir genau stehen. Die Ergebnisse waren eigentlich zufriedenstellend. Wir haben auch gegen Türkgücü nicht so schlecht gespielt, nur zehn Minuten lang haben wir nicht aufgepasst und in dieser Zeit prompt drei Tore kassiert. Davor und danach haben wir gut mitgehalten. In unserem Kader steckt viel Potenzial. Es fehlt allerdings noch die Feinabstimmung, was nicht anders zu erwarten war nach einer sehr kurzen Vorbereitung. Es kann sein, dass in den ersten Spielen noch nicht alles so funktionier wie geplant, aber wir sehen die gesamte Vorrunde als Maßstab.“ 1865-Trainer Alexander Weiser ergänzt: „Gegen einen guten Gegner, Türkgücü will in der Regionalliga mit einer neu aufgestellten Mannschaft eine gute Rolle spielen, haben wir gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Das 1:4 hat uns unsere Baustellen aufgezeigt, was nicht schlecht ist, da wir nun noch eine Woche Zeit haben, die Defizite auszugleichen. Mit Ball müssen die Abläufe noch besser werden; wir müssen mehr miteinander reden, so dass wir schneller in unsere Positionen kommen und dann auch zielstrebiger spielen können. ro

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - Türkgücü München 1:4 (0:3)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Alexander Weiss, Sebastiano Nappo, Martin Schön, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojecvic – Maximilian Mayer, Oliver Wargalla, Kevin Bromm, Athansios Savvas, William Kemtchoum Djayyo

Türkgücü München: Johann Hipper, Marco Holz, Christoph Rech, Kevin Hingerl, Fabio Meikis, Albano Gashi, Erin Emirgan, Semir Gracic, Maximilian Berwein, Benedikt Auburger, Michael Zandt – Daniel Peluffo-Wiese, Ilhami Medineli, Moritz Heigl, Jordi Woustra, Darius Amados, Anes Osmanoski, Mert Sahin, David Kebe, Ertugrul Nacar, Ahmad Assaf

Tore: 0:1 (23.) - Eren Emirgan. 0:2 (26.) - Eren Emirgan. 0:3 (30.) - Maximilian Berwein. 1:3 (67.) - Marcel Kosuch. 1:4 (75.) - Jordi Woudstra.