Spitzenspiel in Freising: ASV Dachau will Siegesserie ausbauen – „Es zählen nur die Punkte“

Jubeln die Dachauer auch in Freising? Der ASV will den Aufwärtstrend in Freising bestätigen. © Johannes Traub/JT-Presse.de

Der ASV Dachau ist zu Gast beim SE Freising. Zwischen den beiden Landesliga-Absteigern kommt es in der Bezirksliga zum Spitzenspiel.

Dachau – In der vergangenen Saison sind sich der ASV Dachau und der SE Freising in der Landesliga begegnet – mit besserem Ende für den ASV. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) geht es im Duell der Absteiger für beide Teams in der Savoyer Au um Punkte. Die Gäste aus Dachau, aktuell Tabellenvierte, können den dritten Sieg in Folge landen – sowohl in der Liga als auch im direkten Vergleich mit den fünftplatzierten Freisingern.

ASV Dachau: Coach Manuel Haupt warnt vor SE Freising-Angreifer Julian Kristo

Rückblick: Vor knapp vier Monaten behielten die Dachauer im Abstiegskracher gegen Freising mit 3:0 die Oberhand. Nach dem 3:2-Auswärtserfolg im Hinspiel hatten die Elf von Trainer Manuel Haupt einen großen Schritt in Richtung Relegationsteilnahme gemacht. Freising steuerte nach zehn Landesliga-Spielzeiten auf den direkten Abstieg zu und ging auf direktem Weg in die Bezirksliga, die Dachauer folgten als Verlierer der Relegation. Im heutigen Duell geht es für beide Teams um Punkte für den direkten Wiederaufstieg.

Der Shootingstar in der Offensive der Freisinger fehlte in den Duellen der vergangenen Saison: Julian Kristo. In dieser Saison platzte beim 20-Jährigen Stürmer der Knoten. Seine Bilanz ist herausragend: Er knipste in jedem seiner vier Einsätze – beim 2:3 gegen Manching am vergangenen Spieltag sogar doppelt. Fast die Hälfte der zwölf SEF-Treffer gehen damit auf das Konto des Stürmers. „Ich habe ihn in einem Testspiel gesehen, da war er sehr auffällig. Klar, dass wir auf ihn aufpassen müssen“, sagt Haupt. Die Freisinger Niederlagen in den vergangenen beiden Heimspielen konnte aber auch Kristo nicht verhindern.

Dachauer Formkurve zeigt in der Bezirksliga Nord nach oben

Beim ASV zeigt die Erfolgskurve nach oben. Zweimal waren die Dachauer zuletzt erfolgreich, mit jeweils 2:1 setzten sie sich gegen Eichstätt und beim SV Nord Lerchenau durch – nach Siegtreffern in der Schlussphase. „Unsere Spiele sind keine Fußball-Feuerwerke. Am Ende zählen aber die Punkte, und die holen wir gerade“, sagt Haupt. Gute Neuigkeiten gibt es aus der Personalabteilung: Zvonimir Kulic, Christian Roth und die Brüder David und Jonas Dworsky sind aus dem Urlaub zurück. Das Quartett wird im Kader stehen.

Fehlen werden Toni Jara (Urlaub) und Christoph Krüger, der das letzte Spiel seiner Rotsperre absitzt. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Max Bergner, der sich mit Problemen im Sprunggelenk herumplagt. „Er beißt sich durch, aber eventuell wird er eine Pause einlegen“, so Haupt. Bitter für den ASV, denn „Max hilft uns auch, wenn er nur eine halbe Stunde spielt. Aber wir brauchen ihn langfristig“. Denn das Ziel ist der Wiederaufstieg. Ein Sieg in Freising kann da nicht schaden. (Moritz Stalter)