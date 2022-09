Kreisklasse: Sechs Punkte in vier Tagen – TSV Bergkirchen stürmt an die Spitze

Teilen

Platzverweis: Schiri Sotiris Kamtsiklis zeigt Oly-Tormann Anselment wegen Foulspiels schon früh die Rote Karte. Der TSV Schwabhausen konnte mit der Überzahl allerdings nichts anfangen. © hab

Von Tabellenrang acht hoch auf eins: Der TSV Bergkirchen holt innerhalb von vier Tagen sechs Punkte und die Tabellenführung in der Kreisklasse München 1.

Dachau/Bergkirchen – 5:3-Heimsieg im Nachholspiel gegen Riedmoos am vergangenen Donnerstag, dann am Sonntag ein 3:1-Sieg in Arnbach: Der TSV Bergkirchen hat sich dank der sechs Punkte innerhalb von vier Tagen von Tabellenplatz acht aus an die Spitze der Kreisklasse München 1 gesetzt.

TSV Arnbach – TSV Bergkirchen 1:3 (0:2): Der TSV Bergkirchen ist neuer Tabellenführer der Kreisklasse 1. Durch einen 3:1-Auswärtssieg beim TSV Arnbach sicherte sich der TSV Bergkirchen den Platz an der Sonne. Das Spiel in Arnbach verlief für den Gast optimal. Martin Hainzinger (10.) und Daniel Wildgruber (35.) sorgten für eine sichere Gäste-Führung zur Pause. Ein Eigentor durch den Arnbacher Dennis Dolp brachte die Bergkirchner dann endgültig auf die Siegerstraße. Ein Elfmetertor von Daniel Breitenberger (73.) war am Sonntagnachmittag lediglich Ergebniskorrektur für den frustrierten Gastgeber. Die Arnbacher ließen vieles vermissen von dem, was sie in den letzten Spielen gut gemacht hatte. Am kommenden Wochenende kommt es dann in Arnbach zum Derby gegen Schwabhausen, Bergkirchen erwartet den SV Ampermoching. hae

TSV Schwabhausen – SV Olympiadorf 1:4 (1:1): 75 Minuten in Überzahl – und am Ende steht ein 1:4. Entsprechend bedient war TSV-Coach Hans Wolf: „Was willste da noch sagen? Enttäuschend, einfach nur enttäuschend!“ Olympiadorf-Keeper Robin Anselment hatte schon in der 14. Minute die Rote Karte gesehen. In der 26. Minute ging Schwabhausen durch Thomas Schneider in Führung, musste aber in der 34. Minute den Ausgleich durch Philipp Kirner hinnehmen. In der Halbzeitpause wurde dann besprochen, wie man die zweiten 45 Minuten angehen wollte. „Irgendwie haben mich meine Spieler augenscheinlich nicht verstanden. Ruhig weiterspielen, Ball und Gegner laufen lassen. Aber dann?“, fragte sich nicht nur der TSV-Coach, sondern auch die Fans. In der zweiten Halbzeit lief der Gastgeber in einen Konter nach dem anderen. In der 50. Minute sorgte Onur Akca per Elfmeter für die Gästeführung, die Emre Altunay (57.) und erneut Onur Akca (68.) zum 4:1-Endstand für den SV Olympiadorf ausbauten. „Hilft nichts, jetzt gilt es den Fokus auf das Derby in der kommenden Woche gegen Arnbach zu legen“, so Wolf. hae

SV Petershausen – ASV Dachau II 1:1 (0:0): Als das Spiel beendet war, konnten die Dachauer mit dem Punkt beim SV Petershausen leben. Obwohl mehr möglich gewesen wäre. „Ihr Torwart hat einen Super-Tag erwischt. Das war der beste Mann auf dem Platz“, sagte ASV-Trainer Saki Kiourkas über Petershausens Schlussmann Christian Sänger. Bei ihm konnte sich die Heimelf bedanken, dass es mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. Denn Dachau machte Druck und erspielte sich eine Reihe guter Chancen, doch immer wieder war Sänger zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der SVP, und als Schiedsrichter Tim Colsman nach einem Kontakt im Dachauer Strafraum auf den Elfmeterpunkt zeigte, war Andreas Leyerer zur Stelle (64.). Die Gäste aus Dachau versuchten daraufhin noch einmal alles. Es wurde hektischer. Bis in die 97. Minute hielt Sänger seinen Kasten sauber, dann war er chancenlos: Nach einer verlängerten Flanke erzielte Milad Azad den 1:1-Endstand. stm SV Odelzhausen – SV Ampermoching 6:1 (5:0): Mit einem 6:1-Kantersieg im Aufsteigerduell hat sich der SV Odelzhausen in die Spitzengruppe der Kreisklasse geschossen. Die Gäste aus Ampermoching hatten sich gerade dreimal umgedreht, da lagen sie schon 0:3 zurück. Peter Wagner eröffnete den Torreigen in der 5. Minute. Ampermochings Schlussmann Florian Reischl spielte ihm den Ball bei einem Klärungsversuch in den Fuß, Wagner nutzte den Fehler mit einem sehenswerten Lupfer aus 30 Metern. Mit den nächsten beiden Chancen stellten die Odelzhausener durch Robert Mederer auf 3:0 (7./13.). „Das war die Effizienz, die uns in den letzten Wochen gefehlt hat“, freute sich SVO-Sprecher Marcel Bösinger. Markus Prukop (24.) und Julian Bösinger (32.) trafen noch vor der Pause. Die Ampermochinger blieben bei zwei guten Chancen hingegen glücklos. Das 6:0 durch Alexander Frech fiel nach einer Stunde, ehe Fabian Barth in der 81. Minute wenigstens den Ehrentreffer machte. tol

SpVgg Röhrmoos – TSV Markt Indersdorf 0:0: Tore gab es keine im Derby, aber das Spiel war kampfbetont und jederzeit spannend. Serhat Akdogan vom TSV Indersdorf berichtete von einem „chancenarmen Spiel mit mäßigem Niveau, das folgerichtig mit einem torlosen Unentschieden endete“. Da war der Röhrmooser Trainer Güngör Cakir deutlich zufriedener. Die Gäste aus Indersdorf hätten zum Ende hin die leicht klareren Chancen gehabt, aber der Punktgewinn für seine Mannschaft sei verdient. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat läuferisch und kämpferisch alles gezeigt.“ In seinem ohnehin jungen Team kamen diesmal sogar zwei 18-Jährige zum Einsatz. ro

SV Haimhausen – SV Türk Dachau 3:3 (1:2): Die wenigen Zuschauer bekamen ein gutes, temporeiches Spiel geboten. Während die Gäste aus Dachau die erste Hälfte dominierten, war Haimhausen in der zweiten Halbzeit überlegen. Am Ende gab es in einem fairen Spiel sechs Volltreffer zu sehen. Dabei hatte jedes Team einen Doppelpacker: Marcus Malle (54./72.) für Haimhausen und Oussama Boulezaz (44./60.) für den SV Türk Dachau. SVH-Trainer Sebastian Lemmermöhle war nicht ganz zufrieden: „Wir haben zu wenig gepresst und deshalb große Lücken im Mittelfeld gehabt, aber am Ende müssen und können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“ Lemmermöhle betonte allerdings, „dass es unser Anspruch ist, oben mitzuspielen, dann war der Punkt nicht genug. Individuelle Fehler haben uns den Sieg gekostet.“ Berkan Tuna, sein Amtskollegen vom SV Türk, sprach von einem „Kreisklassen-Leckerbissen“, was vor allem das Temo betraf. In seinem Team sei ein Spieler überragend gewesen: Ugur „Jay“ Alkan, der Trainer der Karlsfelder Landesliga-Mannschaft. ro

Das Spiel SV Riedmoos gegen Altomünster wurde auf Donnerstag, 6. Oktober, verlegt.