FC Pipinsried zum Sechs-Punkte-Derby in Augsburg zu Gast

Viel Erklärungsbedarf: Spielertrainer Niko Jelisic (links) mit Keeper Felix Thiel. © hae

Sechs-Punktespiel beim Tabellennachbarn: Fußball-Regionalligist FC Pipinsried muss am heutigen Freitag um 19 Uhr im Augsburger Rosenaustadion gegen den FC Augsburg U23 antreten.

Pipinsried – Der FCP liegt mit 17 Punkten nur einen Punkt vor dem Bundesliga-Nachwuchs, der mit 16 Zählern auf einem Relegationsplatz steht. Mit einem Sieg kann der FCP wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Die beiden Kontrahenten sind nicht nur in der Tabelle Nachbarn, für den FC Pipinsried ist es auch die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison – gerade einmal 40 Kilometer.

Die vom Ex-Pipinsrieder Spielertrainer Tobi Strobl trainierten Augsburger haben das Momentum auf ihrer Seite. Nach zwei Siegen in Folge, 4:0 gegen Hankofen-Hailing und 2:1 beim 1. FC Nürnberg II, gehen sie selbstbewusst in das Derby. Beim FC Pipinsried war in der vergangenen Woche Wunden lecken angesagt – und es gab klare Worte: Die 0:2-Heimniederlage gegen Illertissen am vergangenen Montag hat FCP-Trainer Niko Jelisic nicht geschmeckt. Vor allem die Art und Weise brachte den ansonsten sehr besonnenen Trainer in Rage: „Diese an den Tag gelegte Gleichgültigkeit geht überhaupt nicht. Da hatte man phasenweise das Gefühl, dass es einigen wohl egal ist, ob man verliert oder nicht!“

Jelisic versicherte aber sogleich: „Das passiert nicht mehr.“ Verzichten müssen die Ilmtaler auf den rot-gesperrten Marvin Jike sowie auf Halit Yilmaz. Das 19-jährige Talent leidet noch immer an Knieproblemen. Bitter für Yilmaz: Er kam in der vergangenen Saison aus der U19 des FCA nach Pipinsried, Ex-Trainer Andy Pummer leitete damals den Transfer ein. Für FCP-Abwehrakteur Benedikt Lobenstein ist es ebenfalls ein Wiedersehen mit seinem alten Verein, er kam Anfang der Saison vom Lech an die Ilm. Umgekehrt schwingt nun mit Tobi Strobl ein Ex-Pipinsrieder Trainer das Zepter beim FCA-Nachwuchs.

Strobl, der noch immer sehr beliebt im Dachauer Hinterland ist, wechselte zu Saisonbeginn von Schweinfurt nach Augsburg. Nach anfänglichen Problemen kommt sein Team immer besser ins Rollen. „Für beide Teams ist es das dritte Spiel in der Woche. Das geht ganz schön an die Physis“, sagt Strobl zum Spiel. „Ich denke, es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die vor allem Fußball spielen wollen. Beide Teams haben im Spielerischen ihre Stärken.“ FCP-Spielertrainer Jelisic fordert von seiner Mannschaft, „ergebnisorientierter zu spielen“ und spricht damit die Probleme im Defensivverhalten an. Jelisic: „Aber wir werden trotz allem weiter Fußball spielen.“ Hier glaubt Jelisic an eine Chance: „Der große Platz in der Rosenau dürfte ein kleiner Vorteil für uns sein.“ (hae)