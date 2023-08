„Sete a um“: Dachau 1865 zerlegt den Kirchheimer SC

Von: Thomas Leichsenring

Dreifach erfolgreich: Marcel Kosuch. © Robert Ohl

Das war überdeutlich: Bayernligist TSV Dachau 1865 hat bei Aufsteiger Kirchheimer SC 7:1 gewonnen. 7:1 - da werden Erinnerungen wach.

Dachau – Wenn etwas so richtig, richtig übel in die Hose gegangen ist, dann fasst der Brasilianer dies gerne mit dem geflügelten Wort „Sete a um“ zusammen – „sieben zu eins“. Es ist die Erinnerung an jenen 8. Juli 2014, an dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die brasilianische Selecao im WM-Halbfinale in Belo Horizonte mit 7:1 auseinanderschraubte. Für die fußballverrückten Brasilianer wurde diese Niederlage zum nationalen Trauma.

Am Freitagabend erlebte der Kirchheimer SC sein persönliches „Sete a um“. In die Schrauber-Rolle schlüpfte der TSV Dachau 1865, der drei Tage nach dem 9:1-Kantersieg im Sparkassenpokal beim FC Tandern abermals mitleidslos auf Torejagd ging.

Nach der vergangenen Saison ist der Kirchheimer SC als Landesliga-Meister in die Bayernliga aufgestiegen. Doch hier, eine Klasse, höher, weht ihm ein rauer Wind ins Gesicht. Nach vier Spielen warten die Kirchheimer immer noch auf den ersten Punktgewinn, nach dem Debakel gegen den TSV 1865 stehen 3:13 Tore zu Buche.

65-Trainer Orhan Akkurt freute sich wenig überraschend über ein „sehr, sehr gutes Spiel“. Einmal im Lauf sei seine Mannschaft „sehr schwer zu verteidigen“.

Nach einem Foul an Sebastian Löser eröffnete Orkun Tugbay den Reigen mit einem verwandelten Strafstoß (10.). Anthony Manuba legte kurz darauf nach, ehe sich dann doch der Gastgeber meldete. Nach einer Ecke unterlief Nickoy Ricter ein Foulspiel. Tormann Marco Jakob parierte den Elfer, der Nachschuss von Allessandro Carzola aber saß.

Und die Reaktion der Dachauer? Abgebrüht, als stünde da nicht eine blutjunge, sondern eine hochgradig erfahrene Truppe auf dem Rasen. „So stelle ich mir das vor: kurz schütteln und dann weitermachen“, sagte Akkurt.

Relativ schnell brachten die Dachauer das Spiel wieder in die gewünschte Bahn. Marcel Kosuch hob an zum Dreierpack, der Stürmer traf nach Zuspiel von Anthony Manuba, nach einem feinen Steckpass von Sebastiano Nappo und einem langen Ball aus der eigenen Hälfte.

Der Widerstand beim Aufsteiger war längst gebrochen. Aber die Akkurt-Elf hörte einfach nicht auf, und Neuzugang Nickoy Ricter schnürte seinen späten Doppelpack. Erst traf er nach einem Zuspiel von Dragan Redojevic, dann drückte er den Ball nach einem Pfostenschuss von Sebastiano Nappo über die Linie.

Trainer Akkurt war noch am Tag danach höchst beschwingt. Ein paar mahnende Worte wollte er dennoch loswerden: „Wir können das einordnen, auch für einen 7:1-Sieg gibt es nur drei Punkte.“

Lang Zeit zum Genießen des Kantersiegs ist eh nicht. Schon am morgigen Dienstag geht es in der Bayernliga Süd weiter. Der TSV Dachau 1865 empfängt den FC Deisenhofen.