Sieg des TSV Jetzendorf in Gilching wäre keine Überraschung

Teilen

Kann im Augenblick sehr zufrieden sein: Coach Alexander Schäffler. © hab

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will seine derzeit starke Form bestätigen. Ein Sieg in Gilching wäre keine Überraschung mehr.

Jetzendorf – Am Saisonziel Klassenerhalt haben auch neun Spiele in Folge ohne Niederlage nichts geändert. „Für uns geht es auch dieses Mal nur darum, den Abstand nach hinten hochzuhalten“, sagt Alexander Schäffler, der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten TSV Jetzendorf, vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Gilching/Argelsried. Die vielleicht größte Leistung der Grün-Weißen in dieser Saison ist, dass ein Erfolg keine Überraschung mehr wäre.

Vor dem ersten Saisonduell im August 2022 war die Situation noch eine andere. Die Jetzendorfer verloren in Gilching mit 2:3, und man konnte den Eindruck gewinnen, dass sie damals mit diesem Ergebnis leben konnten. Eine knappe Niederlage beim Tabellendritten der vergangenen Saison nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel – so schlecht ist dies doch nicht. Obwohl Schäffler die Partie bis heute als „eines unserer besten Auswärtsspiele der Saison“ bezeichnet, sich sein Team aber „aufgrund der individuellen Klasse des Gegners“ geschlagen geben musste, hat sich die Lage vor dem Rückspiel komplett geändert.

Ein Jetzendorfer Sieg gegen Gilching wäre keine Überraschung mehr. Der Aufsteiger steht in der Tabelle auf Rang sechs und damit zwei Plätze und zwei Punkte vor den Gilchingern, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben. Das Team um Zwölf-Tore-Mann Marcel Ebeling ist mit fünf Punkten aus vier Spielen aus der Winterpause gestartet, musste sich Illertissen II zuletzt klar mit 0:3 geschlagen geben.

„Wir haben so gespielt, als würden wir morgen zur Saisonabschlussfahrt nach Malle aufbrechen“, so das Urteil von Trainer Peter Schmidt nach der Partie. Das große Manko seiner Mannschaft war die Arbeit in der Defensive: „Wir haben den Gegner mal wieder zum Toreschießen eingeladen.“

Einladungen braucht Jetzendorfs Knipser Dominic Reisner nicht. Der Stürmer hat zuletzt sehr häufig den Spielverderber gegeben. Am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Durach wäre er um ein Haar erneut der Matchwinner gewesen, wenn der Gegner nicht in der Nachspielzeit per Freistoß den Ausgleich erzielt hätte. Jetzendorf wäre dem Klassenerhalt zwei Punkte näher gewesen.

Diese Zähler wollen die Jetzendorfer am Sonntag holen. Schäffler: „Es wird ein sehr wichtiges Spiel im Hinblick auf die nächsten Wochen.“ Da geht es zum Spitzenreiter Sonthofen, ehe das wertungsfreie Spiel gegen die Unterhachinger Zweite auf dem Programm steht.