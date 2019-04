SVO mit Sieg in neuen Trikots

von Veit Winkler schließen

Zum ersten Heimspiel der Rückrunde darf sich die Erste des SVO über neue Trikots freuen. Gesponsort wurden diese freundlicherweise von der ERGO Generalvertretung Martin Weindl (rechts oben im Bild).Der SVO sagt "Vergelt's Gott!" für die neuen weiß-rot-roten Trikots!

Im dritten Rückrundenspiel war der TSV Markt Indersdorf II, gegen den man in der Rückrunde 1-1 spielte zu Gast. Während die Defensive des SVO rund um Abwehrchef Andreas Obermair sehr sicher stand, erarbeitete sich die Offensive mehrere gute Gelegenheiten. Eine davon nutzte Markus Prukop zum 1-0, als er eine Freistoßflanke von Tobias Huber einköpfte. Bei diesem Spielstand blieb es nach 45 Minuten, obwohl die Odelzhauser durch Julian Bösinger und Magnus Winkler noch zweimal ins Tor traf. Beide Tore wurden jedoch vom Referee wegen vorausgegangener Foulspiele abgepfiffen. Zwar hatte der SVO gleich zu Beginn der zweiten Hälfte eine gute Gelegenheit, doch in der Folge waren es die Indersdorfer, die das Spiel mehr und mehr an sich rissen. So gelang den Gästen durch ihre erste Chance aus dem Spiel heraus der Ausgleich nach etwa einer Stunde. Dies wirkte wie ein Weckruf für die Mannschaft um Kapitän Fred Asimont, die in der Folge wieder Fahrt aufnahm. Es wurden wieder mehr Gelegenheiten erspielt und folgerichtig erzielte Tobias Huber durch einen wunderschön getretenen direkten Freistoß den vielumjubelten 2-1 Endstand. Die letzen Minuten überstand der SVO unbeschadet und war dem dritten Treffer dabei näher als die Gäste dem zweiten.

