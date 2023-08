SK Srbjia ist die Wundertüte der Liga

Bezirksliga Nord

Von Bruno Haelke schließen

Der SV Sulzemoos, Überraschungstabellenführer der Bezirksliga Nord, steht vor der nächsten gorßen Aufgabe. Es geht gegen SK Srbjia München, laut SVS-Trainer Ahammer eine „Wundertüte“.

Sulzemoos – Drei Spiele, drei Siege, Tabellenführung: Der SV Sulzemoos fährt mit breiter Brust zum nächsten Gegner SK Srbjia München. Spielbeginn ist an diesem Sonntag um 15.30 Uhr.

Etwas verwundert sind sie schon, die Überraschungstabellenführer vom SV Sulzemoos. Beim Neuling aus dem Dachauer Hinterland bleibt auch nach dem Aufstieg das Dauergrinsen im Gesicht. „Bei aller Liebe, damit konnte wirklich niemand rechnen“, so der Sulzemooser Coach Bernhard Ahammer. In der Tat, denn gegen die ersten drei Gegner aus Waldeck, Manching und Dachau neun Punkte einzufahren, davon hatte niemand auch nur geträumt.

„Alles wunderbar, doch wir werden unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das Ziel heißt Klassenerhalt – fertig“, erdet Ahammer all diejenigen die meinen, es könnte doch bitte auch etwas mehr sein. „Der nächste Gegner ist mal richtig unbequem, dazu kaum ausrechenbar“, so der Sulzemooser Trainer über die Münchner, die in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Ost spielten. Man wisse nie so genau, wer gerade in der Ferienzeit bei SK Srbjia zur Verfügung steht. Ahammer: „Das wird für uns ’ne Wundertüte. Wir müssen mit der gleichen Konzentration, Leidenschaft und Einsatz an die Sache rangehen wie in den letzten Spielen. Was dann dabei herauskommt, werden wir sehen.“

Personell wird sich im Sulzemooser Team nicht viel ändern. Matthias Kovacs kehrt zurück, Innenverteidiger Yasir Ammar Sami fehlt weiterhin aus Verletzungsgründen.

Verlassen kann sich Ahammer aber weiterhin auf Sebastian Heiß. Der 32- jährige Mittelstürmer kam zu Saisonbeginn vom SC Olching – und hat in Sulzemoos voll eingeschlagen. Mit drei Treffern führt er zusammen mit Peter Heilig die interne Torjägerwertung an. Coach Berni Ahammer hätte bestimmt nichts dagegen, wenn seine Stürmer weiterhin so treffsicher bleiben. hae