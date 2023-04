TSV Dachau 1865 feiert Wahnsinnscomeback gegen Mölders und Leugner

Schlusspfiff: 65-Keeper Maximilian Mayer eilt zum Mitknuddeln herbei. © Robert Ohl

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben nachgelegt und dem 1:0 gegen Kottern am Samstag einen unerwarteten 3:2-Sieg beim TSV Landsberg folgen lassen.

Dachau – Es war ein verdienter Erfolg gegen die Landsberger Star-Truppe um ihren – über 90 Minuten vollkommen hilf- und wirkungslosen – Ex-Bundesligatorjäger und Spielertrainer Sascha Mölders.

Am Samstag im Landsberger Stadion zeigte sich, dass sich ein kämpfendes Kollektiv gegen eine Mannschaft durchsetzen kann, deren Kader mitunter Regionalliga-Format hat. Die wenigen Dachauer Fans, die mitgereist waren, waren jedenfalls vollauf begeistert.

Ich will auch mal ’nen Ball! Von Sascha Mölders war allerdings wenig zu sehen am Samstag, Mathias Leiber (Nummer 14) hatte den Ex-Profi stets im Griff. © RO

Was mitentscheidend war: Der TSV Dachau 1865 gab nie auf und drehte das Spiel in der zweiten Hälfte im Stile einer richtig guten Mannschaft. Die Landsberger mussten schmerzhaft erkennen, dass „Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“ zu wenig ist – zumindest gegen einen TSV Dachau mit einem sehr aktiv coachenden Trainer Orhan Akkurt und einem brutalen Zweikampfwillen. Deutlich wurde, dass die Dachauer diese Art des Coachings dringend brauchen, um erfolgreich zu sein.

„Respekt an die Jungs, ich bin wirklich stolz auf sie“, sagte ein überglücklicher Trainer Akkurt nach dem ersehnten Schlusspfiff. In der zweiten Hälfte wollten wir das 0:2 nicht sichern, sondern aufholen.“ Das Team habe an sich geglaubt und mit Mentalität und Willensstärke einen verdienten Sieg eingefahren.

Dabei begann es gar nicht gut aus Sicht der Gäste. Die Mannschaft war zwar recht gut im Spiel, erlaubte dem früheren Dachauer Daniel Leugner mit zwei Schnitzern jedoch die Treffer zum 1:0 (15.) und 2:0 (45.). Beide Male traf Leugner aus 16 Metern. Beim zweiten Tor wurde der Ball unhaltbar für 1865-Keeper Maximilian Meyer abgefälscht und flog als Bogenlampe ins Netz.

Top-Leistung auf der Sechs: Orkun Tugbay (r.), hier im Zweikampf mit Landsbergs Maximilian Holdenrieder. © RO

In der Kritik stand Schiedsrichter Sascha Voglsang. Manchmal hatte man den Eindruck, der Referee entscheide geradewegs auf Anweisungen von Landsbergs Sascha Mölders. So gab es in der ersten Hälfte einige sehr unverständliche Entscheidungen.

In der zweiten Hälfte übernahm Dachau das Kommando, war bis auf die letzten zehn Minuten absolut spielbestimmend. Das 1:2 fiel in der 50. Minute, Jihun Kang zog einfach mal ab aus 14 Metern. Das 2:2 folgte nur fünf Minuten später durch den diesmal als Stürmer fungierenden Sebastian Brey, der mit einem Schuss von der Sechzehner-Grenze aus ins lange Eck traf. Den viel umjubelten Siegtreffer besorgte Jihun Kang in der 82. Minute, der Torschütze dribbelte sich im Sechzehner durch und zog ab ins lange rechte Eck.

In den restlichen 14 Minuten – es wurden sechs Minuten nachgespielt – segelten viele Flanken in den Dachauer Strafraum, aber richtig gefährlich wurde es nie. Die Dachauer verteidigten wie schon gegen Kottern verbissen, warfen sich in die Bälle.

Dachau 1865 ist durch diesen Dreier bis auf drei Punkte dran an Nördlingen, der aktuell auf dem 13. Tabellenrang liegt – dem ersten Nichtabstiegsplatz. (ro)

Stenogramm

TSV 1882 Landsberg - TSV Dachau 1865 2:3 (2:0)

TSV Dachau 1865: Maximilian Mayer, Mohamed Bekaj, Orkun Tugbay, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Antonios Masmanidis, Jihun Kang, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevic, Niclas Groß – Mario Gratzl, Florian Mayer, Marcel Jurakovic, William Kemtchoum Djayo Zuschauer: 246 Tore: 1:0 (15.) – Daniel Leugner. 2:0 (45.) – Daniel Leugner. 2:1 (50.) – Jihun Kang. 2:2 (60.) – Sebastian Brey. 2:3 (82.) – Jihun Kang.