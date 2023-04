Eintracht Karlsfeld gewinnt im Stile einer Spitzenmannschaft

Kein Tor für den Torjäger: Fabian Schäffer (rechts) und der TSV Eintracht Karlsfeld hatten den Holzkirchner Knipser Christopher Korkor im Griff. © Christian Scholle

Der TSV Eintracht Karlsfeld untermauert mit einem klaren 4:0-Sieg in Holzkirchen seine Aufstiegsambitionen. Der Traum von der Bayernliga lebt.

Karlsfeld – Spitzenmannschaften zeichnet unter anderem aus, dass sie auf Rückschläge umgehend reagieren. Der TSV Eintracht Karlsfeld darf sich demnach zu den Topteams der Landesliga Südost zählen, denn mit dem 4:0-Erfolg beim TuS Holzkirchen hat das Team von Trainer Jay Alkan das verkorkste Spiel in Kirchheim schnellstmöglich abgeschüttelt – und im Rennen um den Aufstieg in die Bayernliga weiterhin alles in eigener Hand.

Für die Eintracht lief auch in Holzkirchen zunächst nicht alles nach Plan. Früh am Spieltag musste Zwölf-Tore-Stürmer Michael Dietl krankheitsbedingt absagen. Ein Ausfall, der Trainer Alkan trotz der Klasse Dietls nicht beunruhigte. „Wir haben ja sehr gute Alternativen“, blieb Alkan cool. Christoph Traub ist eine davon. Der 26-Jährige spielte für Dietl in der Sturmspitze, dahinter als hängender Angreifer Leon Ritter. Traub und Ritter hatten in der Anfangsphase allerdings keine Offensivaktionen. Vielmehr mussten sie defensiv arbeiten und die gegnerischen Innenverteidiger anlaufen.

Der Erfolg war überschaubar. Holzkirchen gelang es immer wieder, lange Bälle tief auf die linke Seite zu spielen. Dort trieb sich Christopher Korkor herum. „Ein sehr starker Spieler“, so Alkan über den TuS-Torjäger. Die Gastgeber kamen öfter gefährlich in den Strafraum, doch die Eintracht blieb ohne Gegentreffer – und schlug in der 25. Minute eiskalt zu: Über Kubilay Celik und Jonas Eicher landete der Ball im Zentrum bei Ritter, der zum 1:0 einnetzte. Die knappe Führung verteidigten die Karlsfelder gegen den weiterhin gefährlichen Gegner bis zum Pausenpfiff.

Alkan nutzte die Unterbrechung, um seine Taktik anzupassen: „Nur noch Chris Traub hat angelaufen. Leon hat im Zentrum die beiden Schäffers unterstützt.“ Der Plan ging auf. Karlsfeld stand nun sicher, Holzkirchen fand keine Lösungen mehr.

Und in der Offensive bestätigte Traub, warum sich Alkan bei einem Dietl-Ausfall keine Sorgen machen muss. Traub knallte den Ball zunächst zum 2:0 unter die Latte (56.), ehe er für nun spielbestimmende Karlsfelder mit dem 3:0 den Sack zumachte (80.). Holzkirchen gab sich nun auf, denn nur zwei Minuten später tauchten Dominik Schäffer und Fitim Raqi komplett ungestört vor dem TuS-Tor auf. Schäffer erzielte das 4:0 und sorgte damit für den Schlusspunkt in einer Partie, in der die Karlsfelder die Ruhe bewahren mussten.

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan, aber trotzdem das 1:0 gemacht. Nach der Umstellung waren wir absolut stabil“, so Alkan. Seine Mannschaft liegt nur einen Punkt hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz – und steht nun vor entscheidenden Wochen.