Sonthofen ist zu stark

0:4: Das Team von Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler war in Sonthofen weitgehend chancenlos. © hab

Zwei kapitale Böcke haben die klare 0:4-Niederlage des Landesligisten TSV Jetzendorf bei Spitzenreiter Sonthofen eingeleitet.

Jetzendorf – Das war dann doch eine klare Sache: Mit 0:4 haben die Fußballer des TSV Jetzendorf am Samstag ihr Spiel beim Tabellenführer 1. FC Sonthofen verloren. Sie sind dadurch auf Rang acht der Tabelle der Landesliga Südwest abgerutscht. TSV-Sprecher Manfred Zeindl machte deutlich, worum es gehen wird in den kommenden Wochen: „Wir müssen auf der Hut sein und aktiv nach unten schauen.“

Auf den ersten Blick sieht die Lage recht gut aus für den TSV Jetzendorf. Nach 26 Spieltagen liegt das Team von Spielertrainer Alexander Schäffler mit 36 Punkten im Mittelfeld. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der SV Mering – mit 27 Punkten aktuell auf Rang 14 und damit auf dem ersten Relegationsplatz – hat am Samstag klar mit 6:2 gegen Gersthofen gewonnen und damit einen Aufwärtstrend bestätigt. Und Jetzendorf spielt am kommenden Wochenende gegen die Unterhachinger Zweite, die außer Konkurrenz in der Landesliga mitmachen darf. Punkte können da also nicht geholt werden – während die anderen Mannschaften ihre Lage verbessern können.

Nur 20 Minuten lang hielt Jetzendorf das Spiel in Sonthofen offen, dann leistete sich der Gast zwei kapitale Böcke, die jeweils zu Gegentoren führten. Erst entglitt TSV-Keeper Jeremy Manhard der regennasse Ball beim Versuch, eine Flanke runterzupflücken, und landete im Tor, dann brachte die Verteidigung in der 38. Minute den Ball nicht aus der Gefahrenzone, was Jonas Koller zum 2:0 nutzte.

In der Folge wurde deutlich, weshalb Sonthofen an der Tabellenspitze steht und den Blick Richtung Bayernliga richtet: Der Spitzenreiter spielte routiniert weiter und ließ dabei praktisch keine Jetzendorfer Torchance zu.

So entsprang die einzig wirklich gefährliche Situation einem Standard: In der 30. Minute schoss Linksfuß Dominic Reisner bei seinem Freistoß hauchdünn am Ziel vorbei, der Ball touchierte noch das Lattenkreuz. Sonthofen legte nach Wiederbeginn die Tore drei und vier durch Marc Benz (59.) und Marco Faller (86.) nach.

Der Sieg für den Spitzenreiter gehe auch in diese Höhe in Ordnung, räumte Zeindl en. Er hätte sich nur eines gewünscht: „Ein bisserl mehr Gegenwehr.“