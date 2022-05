Sparkassen-Pokal: Kammerberg und ASV Dachau wollen ins Finale, aber nicht um jeden Preis

Durch ein 8:1 in Hebertshausen löste Kammerberg das Ticket für das Halbfinale. Einer der Torschützen: Robert Villand. © HAB

Die SpVgg Kammerberg und der ASV Dachau kämpfen im Liga-Alltag in der Bezirksliga Nord um Punkte für den Klassenerhalt bzw. den Titelgewinn und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Landesliga.

Heute, 18.15 Uhr: Die Fußball-Saison 2021/2022 geht in die heiße Phase. Am heutigen Dienstag begegnen sich die beiden Teams aber nicht in der Liga, sondern im Sparkassenpokal-Halbfinale. Der Sieger des zum 46. Mal ausgetragenen Cup-Events trifft im Endspiel am Mittwoch, 11. Mai, in Odelzhausen auf den bereits für das Finale qualifizierten Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld.

„Sparkassenpokal, das ist Prestige“, weiß Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger. Er verbindet den Pokalwettbewerb mit schönen Erinnerungen – als Spieler wie als Trainer. „Das tollste Spiel war das Finale 2013 mit dem ASV Dachau gegen den TSV 1865 Dachau. Wir haben 2:0 gewonnen nach einem Traumtor von Sebastian Walz und einem Tor von mir“, erinnert sich Koston.

Auch das Duell mit seinem Bruder Lukas ist ihm im Gedächtnis geblieben. Im Achtelfinale des laufenden Wettbewerbs gewannen die Kammerberger mit Matthias an der Seitenlinie 8:1 bei der SpVgg Hebertshausen, in der der vier Jahre jüngere Koston-Bruder Lukas aktiv ist. „Es war das erste Pflichtspiel-Duell mit meinem kleineren Bruder. Das war schon was ganz Besonderes“, so Matthias Koston.

Danach schalteten die Kammerberger den SC Inhauser Moos (2:1) aus. Im Halbfinale versucht Koston den schmalen Grat zwischen „mit unseren Kräften haushalten“ und „ins Finale einziehen“ zu meistern, denn klar ist auch: Die Spielvereinigung ist noch nicht endgültig gesichert und braucht in der Liga Punkte für den Klassenerhalt. Verletzungen kämen daher zur Unzeit.

Der ASV Dachau hat neben dem Finaleinzug ebenfalls die Liga im Blick. Die Aufstiegsrelegation ist sicher, doch am Wochenende steht das Top-Duell mit dem punktgleichen TSV Jetzendorf auf dem Plan. Der Gewinner hat den direkten Aufstieg direkt vor Augen.

„Das haben wir natürlich im Kopf“, so Trainer Manuel Haupt. Er versucht, mit seiner Mannschaft den Tanz auf beiden Hochzeiten zu meistern. Auch Haupt hat Erinnerungen an den Pokal. Sein bestes Ergebnis als Trainer liegt zehn Monate zurück. Im Juli 2021 unterlag der ASV Dachau in einem hochklassigen Finale dem Lokalrivalen TSV 1865 Dachau mit 0:2. Ein Zweiklassenunterschied zwischen dem Bezirksligisten und dem Bayernligisten war nicht zu erkennen.

In diesem Jahr wartet im Finale kein Bayernligist, aber mit dem TSV Eintracht Karlsfeld ein Team, das nicht mehr auf die Liga schauen muss. Der Landesliga-Vierte hat weder mit der Auf- noch Abstiegsentscheidung etwas zu tun. Im Gegensatz zu Kammerberg und Dachau. Beide Trainer kündigten an, dass sie in der anstrengenden Schlussphase dieser Saison auch rotieren werden, aber dennoch ins Finale kommen möchten. (Moritz Stalter)