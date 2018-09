Sparkassen-Cup: Arnbach, Inhauser Moos und 1865 in nächster Runde

Spannende Partie im Halbfinale

von Rolf Gercke schließen

Im Viertelfinale des Sparkassen-Cups hat der TSV Arnbach nach einem Elfer-Krimi die nächste Runde erreicht. Inhauuser Moos setzt sich knapp gegen Haimhausen durch und Bayernligist Dachau gewinnt standesgemäß gegen Röhrmoos.

Überstunden machen mussten die Kicker in Arnbach, am Ende setzte sich der gastgebende TSV in einem Kreisklassenduell gegen den zuletzt so stark auftrumpfenden SV Weichs im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten stand es 2:2-unentschieden, Tobias Knechtel rettete die Weichser fünf Minuten vor Schluss ins Elferschießen, das dann aber doch die Arnbacher mit 4:2 gewannen. ge

Stenogramm

TSV Arnbach - SV Weichs 6:3 (2:2/0:1) nach Elfmeterschießen

TSV Arnbach:Peter Prunitsch, Michael Ramoser, Andreas Kahlig, Florian Mayr, Bernhard Ahammer, Marc Dolp, Daniel Breitenberger, Fabian Beck, Tobias Grätz, Markus Gruber, Marc Reingruber – Patrick Dolp, Ludwig Barth, Christian Schaffrik

SV Weichs: Richard Nothhaft, Dennis Peuker, Korbinian Neisser, Fabian Wagner, Maximilian Nefzger, Christoph Reichart, Kevin Nietsch, Benitempciel Kuitche, Vasileios Tselempis, Tobias Knechtel, Ioannis Kourpougiannis – Philip Heiß

Tore:0:1 (8.) – Vasileios Tselempis. 1:1 (60.) – Daniel Breitenberger (Elfmeter). 2:1 (79.) – Daniel Breitenberger. 2:2 (86.) – Tobias Knechtel (Elfmeter).

Tore im Elfmeterschießen: Bernhard Ahammer, Christian Schaffrik, Daniel Breitenberger und Tobias Grätz für den TSV Arnbach – Benitempciel Kuitche für den SV Weichs

Alle drei Treffer fielen bereits in den ersten 20 Minuten. Für den SC Inhauser Moos war es nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen die SpVgg Hebertshausen in Runde eins und dem 7:2-Zweitrundentriumph beim FC Tandern der dritte Sieg im laufenden Wettbewerb. ge

Stenogramm

SC Inhauser Moos - SV Haimhausen 2:1 (2:1)



SC Inhauser Moos: Florian Lutz, Andreas Parthum, Benjamin Schober, Georg Mederl, Alexander Neugebauer, Patrick Dietl, Thomas Arndt, Christian Legrand, Marco Hahm, Maximilian Kopfmüller, Gabriel Lauria – Mario Bauer, Florian Schenk, Lukas Siebler

SV Haimhausen:Matthias Müller, Tobias Thiem, Martin Höllering, Andreas Pöhlmann, Markus Gland, Philipp Schmid, Maximilian Jahn, Christian Schmeizl, Marcus Malle, Tom Maier, Sebastian Lemmermöhle – Sandro Schemitsch, Markus Haase, Stefan Bernhard

Tore: 1:0 (7.) – Georg Mederl. 1:1 (15.) – Marcus Malle. 2:1 (21.) – Gabriel Lauria

Fünf Tore, fünf verschiedene Torschützen: der Bayernligist TSV 1865 Dachau präsentierte sich im Achtelfinalmatch des 44. Dachauer Fußball-Sparkassencup-Wettbewerbs gegen den Kreisklassisten aus Röhrmoos als schlagkräftiges Kollektiv. Leander Lask eröffnete den Torreigen in der 21. Minute, Marco Sarac machte Sekunden vor dem Abpfiff den Deckel drauf. ge

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - SpVgg Röhrmoos 5:0 (3:0)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Marco Sarac, Thomas Ettenberger, Fabian Lamotte, Merlin Höckendorff, Nickoy Ricter, Sebastian Brey, Hysenri Peti, Arigon Zejnullahi, Marko Todorovic, Leander Lask – Alexander Weiser, Onur Korkmaz, Dominik Schäffer, Christian Doll

SpVgg Röhrmoos: Markus Pfeiffer, Michael Lorenz, Alexander Niedenhoff, Fabian Bieringer, Fabian Beck, Matej Popovic, Max Hänsch, Emre Demir, Lukas Bormann, Leopold Müller, Patrick Paschke – Felix Findl, Emrah Ergin, Andreas Fornfischer

Tore: 1:0 (21.) – Leander Lask. 2:0 (28.) – Fabian Lamotte. 3:0 (40.) – Nicoy Ricter. 4:0 (76.) – Dominik Schäffer. 5:0 (90.) – Marco Sarac.

Im Halbfinale des laufenden Wettbewerbs kommt es am Dienstag, 16. April 2019, zu zwei reizvollen Duellen. Der Kreisklassist TSV Arnbach empfängt auf jeden Fall einen Landesligisten. Ob das der TSV Eintracht Karlsfeld sein wird oder der ASV Dachau entscheidet sich am Mittwoch, 17. Oktober, dann nämlich wird das vierte und letzte Viertelfinalspiel in Karlsfeld nachgeholt. Auswärts antreten muss im April der zweite im Wettbewerb verbliebene Außenseiter, der Kreisligist SC Inhauser Moos tritt in der Vorschlussrunde beim TSV 65 Dachau an. ge