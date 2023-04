SV Niederroth – TSV Eintracht Karlsfeld 2:4:

Sparkassen-Cup Dachau: Hart umkämpfte Favoritensiege für 1865 und Karlsfeld

Dienstagabend, ASV-Stadion, die Frisur sitzt... nicht mehr: Doch das Dribbling von Niclas Groß war sehenswert. Fotos (2): robert ohl © ro

Der TSV Dachau 1865 und der TSV Eintracht Karlsfeld werden am Mittwoch, 10. Mai, im Karlsfelder Stadion an der Jahnstraße das Finale des Sparkassencup-Wettbewerbs 2022/23 bestreiten.

Dachau – Anpfiff wird um 18.30 Uhr sein. 1865 siegte in einem spannenden Derby beim ASV Dachau im Elfmeterschießen, während die Eintracht beim SV Niederroth mit 4:2 die Oberhand behielt.

ASV Dachau – TSV 1865 Dachau 3:5 n.E. (2:2):

Das war ein Derby der ewigen Stadtrivalen im Halbfinale des Sparkassen-Cups, so ganz ganz nach dem Geschmack der Fußballfreunde, die leider rar waren im Sepp-Helfer-Stadion. Spannung war Trumpf bis zur 90. Minute, und das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Dort hatte der TSV Dachau 1865 ganz klar die besseren und nervenstärkeren Schützen.

Beide Teams traten mit gut besetzten Mannschaften an, obwohl am Wochenende ganz wichtige Spiele in der Meisterschaft auf dem Programm stehen. Der ASV empfängt am Samstag die SE Freising in der Landesliga, wobei es um den direkten Abstieg oder die Relegation geht. Und der TSV 1865 Dachau gastiert ebenfalls am Samstag in Nördlingen und kann bei den Riesern im Kampf um den direkten Verbleib in der Bayernliga drei Big-Points holen.

Nach Horst Hrubesch, Dieter Hoeneß und Cristiano Ronaldo: Vielleicht wird Christoph Krüger vom ASV (M.) nach seinem spektakulären 1:0 in die „Hall of Kopfballungeheuer“ aufgenommen. Gegenstimmen könnte es von Kapitän Florian Mayr und Keeper Maximilian Mayer von Dachau 65 geben. © RO

Der ASV begann schwungvoll und zeigte keinerlei Respekt vor dem Bayernligisten, der sieben Stammkräfte auf der Bank ließ. Die Folge war das sehenswerte 1:0 in der 7. Minute durch einen Kopfball von Christoph Krüger, der in bester Mittelstürmermanier eine Flanke von Antonio Jara Andreu aus vier Metern unhaltbar einköpfte.

Danach war es eine ziemlich ausgeglichene Partie. 1865 versuchte das Spiel zu machen, der ASV setzte hingegen auf schnelle – und gut vorgetragene – Konter. Der Ausgleich zum 1:1 fiel in der 37. Minute durch Marcel Jurakovic, der eine Flanke von Vendim Sinani ins Netz setzte. Mit diesem Ergebnis wurden nach flottem Spiel die Seiten gewechselt.

Der ASV startete gut in die zweite Halbzeit – und hatte gleich zwei dicke Chancen durch Maximilian Bergner. Das zweite Tor aber schoss 1865 in der 71. Minute. Antonios Masmanidis traf – aus stark abseitsverdächtiger Position. Das Tor des Tages erzielte dann aber der ASV: Comebacker Christian Roth hämmerte den Ball aus 25 Metern direkt in den Winkel – 2:2.

Im nun fälligen Elfmeterschießen traf für den ASV nur Nicolas Peterfey. Für 1865 waren hingegen mit Antonios Masmanidis, Niclas Groß und Arijanit Kelmendi drei Schützen erfolgreich.

ASV-Trainer Manuel Haupt sagte nach dem Elfmeterschießen: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und leider die Chancen, die wir im Spiel hatten, nicht verwertet. 1865 war im Elfmeterschießen einfach besser.“

1865-Coach Orhan Akkurt meinte: „Wir sind im Finale. Das war unser Ziel. Das haben wir erreicht. Die Jungs im Kader, die im Moment etwas in der zweiten Reihe stehen, haben es sehr ordentlich gemacht. Natürlich merkt man bei dem einen oder anderen den Trainingsrückstand oder auch die fehlende Spielpraxis. Daher war es sehr wichtig für uns, dass die Jungs auf Spielminuten kommen.“

Stenogramm

ASV Dachau – TSV 1865 Dachau 3:5 nach Elfmeterschießen, 2:2 (1:1) ASV Dachau: Artem Bykanow, Zvonimir Kulic, Nicolas Peterfy, Thomas Rieger, David Dworsky, Yazid Ouro Akpo Adjai, Christof Pihale, Fabian Liedl, Christoph Krüger, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopolus – Korbinian Dietrich, Christian Roth, Maximilian Bergner, Josefalan Jassim, Leon Schleich, Jonas Dworsky

TSV 1865 Dachau: Maximilian Mayer, Mario Gratzl, Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Jihun Kang, Marcel Jurakovic, Marcel Kosuch, William Kemtchoum Djayo, Niclas Groß – Mohamed Bekaj, Orkun Tugbay, Sebastian Brey, Antonios Masmanidis, Daniel Zanker, Toni Schröter, Anthony Manuba, Dragan Radojevic

Tore: 1:0 (7.) - Christoph Krüger. 1:1 (37.) - Marcel Jurakovic. 1:2 (72.) - Antonios Masmanidis. 2:2 (84.) - Christian Roth.

SV Niederroth – TSV Eintracht Karlsfeld 2:4:

Rund 100 Fans waren auf den Niederrother Sportplatz gekommen, um vielleicht Zeuge einer Pokal-Überraschung zu werden. Doch der heimische Kreisligist schaffte es am Ende nicht, dem favorisierten Landesligisten aus Karlsfeld ein Bein zu stellen.

Dabei hatte die Partie, die von Felix Schickinger vom SV Günding geleitet wurde, gut für die Hausherren begonnen. Nach 14. Minuten nämlich besorgte Routinier Lukas Obert die Führung für sein Team. Doch sie hielt nicht lange. Peter Wuthe (18.) sowie Philip Lorber (22.) drehten den Spieß in kurzer Zeit um.

Die Platzherren schockte dieser Rückstand nicht. Im Gegenteil. Obert gelang in 37. Minute mit seinem zweiten Treffer das 2:2. Doch es gab an diesem Tag noch einen, der zweimal traf: Lorber brachte die Gäste, die auch in dieser Begegnung wie schon beim 4:0 in der Meisterschaft am Wochenende auf ihren kranken Goalgetter Michael Dietl verzichten mussten, nach 40 Minuten erneut in Front. Nach dem Wechsel ließ Kubilay Celik nach 75 Minuten das 4:2 folgen und sorgte damit, dass die Mannen von Trainer Jay Alkan ins Finale einzogen. (ro)

Stenogramm

SV Niederroth – TSV Eintracht Karlsfeld 2:4 (2:3):

SV Niederroth: Christian Vötter, Christian Hain, Maximilian Linder, Stefan Vötter, Florian Hain, Matthias Hartl, Felix Lerchl, Maximilian Obert, Lukas Schmitt, Hans Wörmann, Lukas Obert – Alexander Prummer, Johannes Scherm, Tim Knöferl, Simon Reichlmair, Luis Köstlmeier, Dominik Göttler

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Kubilay Celik, Jonas Eicher, Thomas Ettenberger, Marko Juric, Philip Lorber, Fitim Raqi, Florian Schrattenecker, Fabian Schäffer, Christoph Traub, Peter Wuthe – Ivan Ivanovic, Marco Schlittmeier, Tim Duchale, Leon Ritter, Luis Miguel Schneider, Simon Huber, Dominik Schäffer

Tore: 1:0 (14.) - Lukas Obert. 1:1 (18.) - Peter Wuthe. 1:2 (22.) - Philip Lorber. 2:2 (37.) - Lukas Obert. 2:3 (40.) - Philip Lorber. 2:4 (75.) - Kubilay Celik.