Sparkassen-Pokal: Eintracht Karlsfeld, 1865 und ASV auf Landkreistour

Ein bewährtes Team: Spiellleiter Willi Schuster sowie die Sparkassen-Mitarbeiter Claudia Ewald und Andreas Kratz (rechts) bei der Auslosung. © RO

Die erste Runde des Sparkassenpokals in Dachau ist ausgelost worden. Bereits zum Start kommt es zu brisanten Begegnungen.

Dachau – Nach dem Pokal ist vor dem Pokal. Sechs Wochen nach dem Finale des 46. Dachauer Fußball-Sparkassenpokal-Wettbewerbs ist jetzt die erste Runde der Mitte August beginnenden 47. Auflage des bei Stadt- und Landkreisvereinen gleichermaßen beliebten Cup-Events ausgelost worden. Spielleiter Willi Schuster, Claudia Ewald und Andreas Kratz (beide Sparkasse/Abteilung Marketing und Personal) waren bei der Ziehung der Lose anwesend – und traditionell stehen schon in Runde eins einige brisante Partien auf dem Programm.

Los geht’s am Dienstag, 16. August, mit 15 Begegnungen; Der VfL Egenburg hat ein Freilos gezogen und steht so bereits in Runde zwei, die am Dienstag, 23. August, über die Bühne gebracht werden soll. Ebenfalls noch im Jahr 2022 wird das Viertelfinale ausgetragen, als Termin steht Dienstag, 7. September, fest. Die beiden Halbfinalspiele und das große Finale wurden noch nicht terminiert, sicher ist, dass diese drei Partien im Jahr 2023 ausgetragen werden.

Stenogramm

47. Dachauer Fußball-Sparkassencup

1. Runde

Dienstag, 16. August, 18.30 Uhr:

Spiel 1: SV Türk Dachau - SC Inhauser Moos

Spiel 2: TSV Ludwigsfeld - SpVgg Röhrmoos

Spiel 3: TSV Hilgertshausen - SV Weichs

Spiel 4: TSV Indersdorf - SV Sulzemoos

Spiel 5: Freilos VfL Egenburg

Spiel 6: SV Petershausen - TSV E. Karlsfeld

Spiel 7: SpVgg Hebertshausen - SV Haimhausen

Spiel 8: FC Tandern - SV Niederroth

Spiel 9: TSV Schwabhausen - TSV Dachau 1865

Spiel 10: TSV Bergkirchen - SV Ampermoching

Spiel 11: TSV Altomünster - ASV Dachau

Spiel 12: FV RW Birkenhof - SV Odelzhausen

Spiel 13: TSV Gerberau - SpVgg Erdweg

Spiel 14: TSV Arnbach - SpVgg Kammerberg

Spiel 15: AEG Dachau - SC Vierkirchen

Spiel 16: 1. FC Kollbach - SV Günding

2. Runde

Dienstag, 23. August, 18.15 Uhr:

Spiel 17: Sieger 16 - Sieger 12

Spiel 18: Sieger 2 - Sieger 7

Spiel 19: Sieger 14 - Sieger 3

Spiel 22: Sieger 1 - Sieger 6

Spiel 21: Sieger 11 - Siegher 10

Spiel 22: Sieger 5 - Sieger 13

Spiel 23: Sieger 4 - Sieger 9

Spiel 24: Sieger 8 - Sieger 15