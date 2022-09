Und jetzt Stadtderby: 1865 gegen ASV Dachau im Pokal-Halbfinale

Von: Thomas Leichsenring

Der passt: Zvonimir Kulic setzt einen Freistoß in die Maschen und bringt den ASV in Röhrmoos in Führung. Fotos: hab © hab

Die Favoriten haben sich in der dritten Runde des Sparkassencup-Wettbewerbs 2022 einigermaßen souverän durchgesetzt.

Dachau - Dachau 1864 gewann in Günding, der ASV in Röhrmoos. Im Halbfinale kommt es jetzt zum Dachauer Stadtderby.

SV Günding – TSV Dachau 1865 2:4 (2:1)

Kreisligist Günding hat den großen Favoriten am Dienstagabend ganz schön ins Schwitzen gebracht. Matej Popovic (24.) und Keanu Pitthan (29.) schossen eine doch ziemlich überraschende 2:0-Führung heraus. Doch drei Spieler aus der Bayernligamannschaft des TSV Dachau drehten die Partie. Christos Trifinopoulos erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer (38.), nach Wiederbeginn trafen Oliver Wargalla (56.) und Torjäger Marcel Kosuch mit einem Doppelschlag (66./68.).

SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos – ASV Dachau 0:5 (0:3)

Geht’s weiter? Schiedsrichterin Anastasia Kamtsikli erkundigt sich beim angeschlagenen Eric Kammerer. © hab

Mateo Velic war Mann des Abends beim souveränen Einzug des Landesligisten ASV Dachau in die vierte Runde des Sparkassencup-Wettbewerbs. Der kroatische Stürmer traf gegen den Kreisklassisten zwischen der 32. und der 48. Minute dreimal und schraubte das Ergebnis nach dem Führungstor von Zvonimir Kulic, der in der 19. Minute einen Freistoß zur Führung versenkt hatte, auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Miridon Rexhepi in der 78. Spielminute.

SV Niederroth – SV Weichs 2:1 (1:0)

Der SV Niederroth mit Kapitän Johannes Scherm (l.) siegte 2:1 gegen Tobias Mundl und den SV Weichs. © HAB

Das Duell der beiden Kreisligisten war eine enge Geschichte. Nach dem Führungstor von Maximilian Linder in der 26. Minute erhöhte Lukas Obert per Strafstoß auf 2:0 (56.). Doch nach dem Anschlusstreffer von Alen Muminovic (74. Minute) wurde es noch einmal spannend, zumal die Gäste in der Schlussphase in Unterzahl spielen mussten. Tobias Knechtel hatte eine Zeitstrafe kassiert.

Im Halbfinale treffen jetzt der SV Niederroth auf den Sieger der Partie Erdweg gegen Karlsfeld sowie der ASV Dachau und der TSV Dachau 1865 aufeinander. (tol)