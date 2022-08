Sparkassencup: Günding zerlegt Kollbach - FC Tandern disqualifiziert

Von: Rolf Gercke

Teilen

Klassisch ausgetanzt vom Odelzhausener Tobias Strixner wird in dieser Szene der Birkenhofer Ermin Etovic. Der SVO gewann das Sparkassencupmatch mit 3:1. © HAB

Einen Frühstart hat der Dachauer Fußball-Sparkassencup-Wettbewerb heuer hingelegt, wobei ein Team sogar disqualifiziert werden musste.

Günding - Weil er kein Team zusammenbekommen hatte, musste der FC Tandern das vorverlegte Erstrundenmatch gegen den SV Niederroth kurzfristig absagen. Spielleiter Willi Schuster, ob mehrerer vergleichbarer Fälle in der vergangenen Saison sensibilisiert und wenig amüsiert, blieb nichts anderes übrig, als die Partie für den SV Niederroth mit X:0 als gewonnen zu werten.

Gespielt wurde hingegen in Birkenhof und Kollbach. Der A-Klassist FV RW Birkenhof unterlag auf eigenem Platz nach torloser erster Halbzeit dem Kreisklassisten SV Odelzhausen mit 1:3. Ein Doppelschlag von Peter Wagner nach der Pause besiegelte das Schicksal des über weite Strecken der Partie gut mithaltenden Heimvereins. Bei den Birkenhofern keimte nach dem 1:2-Anschlusstreffer von Slobodan Disic noch einmal Hoffnung auf (78.), doch Alexander Frech machte kurz vor Schluss alles klar und sorgte so für den Einzug des SV Odelzhausen in die zweite Runde.

In dieser bekommen es die SVO-Kicker mit dem SV Günding zu tun, der sich in einem weiteren vorgezogenen Erstrundenmatch mit 8:1 gegen den A-Klassisten 1. FC Kollbach durchsetzen konnte. Mann des Tages im Team des SV Günding war Anton Rusp, er erzielte vier der acht SVG-Treffer in einem höchst unterhaltsamen, wenn auch ziemlich einseitigen Cup-Match.

Der VfL Egenburg hat ein Freilos gezogen und steht so ebenfalls bereits in Runde zwei, die am Dienstag, 23. August, über die Bühne gebracht werden soll. Ebenfalls noch im Jahr 2022 wird das Viertelfinale ausgetragen, als Termin steht Dienstag, 7. September, fest. Die beiden Halbfinalspiele und das große Finale wurden noch nicht terminiert, sicher ist, dass diese drei Partien im Jahr 2023 ausgetragen werden. (ge)