Sparkassencup: Eintracht Karlsfeld schießt sich gegen Sulzemoos Frust von der Seele

Meist einen Schritt zu spät dran waren die Sulzemooser Fußballer (im Bild links Thomas Schmid) im Pokalmatch gegen den TSV Einracht Karlsfeld (rechts Fitim Raqi). Der Landesligist setzte sich mit 6:0 beim Kreisligisten durch. © HAB

Im Sparkassencup-Halbfinale hat der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld dem Kreisligisten SV Sulzemoos keine Chance gelassen.

Sulzemoos - Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – daran ziehen sich die Außenseiter vor den häufig ungleichen Duellen gerne hoch. Die Gäste setzten sich aber mit 6:0 durch, weil sie in Topbesetzung aufliefen, während SVS-Trainer Markus Niedermeyer mit Blick auf das Aufstiegsrennen in der Kreisliga einige wichtige Akteure schonte.

„Unser großes Ziel ist der Wiederaufstieg und wir hatten zuletzt viele Englische Wochen. Da war Wunden lecken angesagt“, sagte Niedermeyer. Zwar stürmte sein Toptorjäger Stipe Simunic, doch Yasin Kökner und Sergen Retzep blieben zunächst draußen. Stefan Frimmer und Kristian Paluca kamen gar nicht zum Einsatz. „Aber wir haben einen großen Kader und ich habe volles Vertrauen in alle Spieler“, so Niedermeyer.

Nur reicht es dann eben nicht gegen ein Team, das zwei Ligen höher auf Rang vier steht. Erst recht nicht, wenn der Favorit nahe an seine Bestbesetzung herankommt. „Wir wollten Selbstvertrauen tanken nach den zurückliegenden schwierigen Wochen“, sagte Eintracht-Trainer Sebastian Stangl. Zwar blieb Dominik Schäffer 90 Minuten auf der Bank, und Michael Dietl stand nicht im Kader, dafür kehrten gegenüber dem 0:1 gegen Töging Leon Ritter und Pascal Sattelberger ins Team zurück.

Und damit enorm viel Qualität – zu viel für den SV Sulzemoos. „Man hat den Zwei-Klassen-Unterschied gesehen“, musste SVS-Coach Niedermayer zugeben. Sulzemoos machte es zwar gut, die Karlsfelder waren dennoch überlegen. Lorenzo Kehl brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause schlugen dann die Minuten Leon Ritters: Der Torjäger chippte zunächst den Ball frei vor dem SVS-Tor mit rechts über Keeper Maximilian Kronschnabl ins Netz (42.), ehe er wenig später mit dem linken Fuß eine vergleichbare Situation zum 3:0-Pausenstand abschloss (44.).

Nach dem Seitenwechsel hielten die Sulzemooser so lange dagegen, bis ihnen in der Schlussphase die Kraft ausging. Dies nutzten die Gäste eiskalt aus. Flo Schrattenecker nagelte die Kugel nach einem Seitenwechsel von Sattelberger per Direktabnahme unter die Latte – ein Traumtor (68.). Mit dem 4:0 hätten die Sulzemooser leben können, doch Karlsfeld schoss sich den Frust der vergangenen Landesliga-Wochen von der Seele: Dominik Pöhlmann (81.) und Jonas Eicher (84.) sorgten mit ihren Treffern für einen souveränen 6:0-Erfolg der Eintracht.

„Das Ergebnis ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber ich bin schon zufrieden“, sagte SVS-Trainer Niedermeyer. Seine Karlsfelder Kollegen Stangl und Jochen Jaschke freuten sich, dass die Mannschaft mal wieder Grund zu jubeln hatte: „Für den Kopf war der Sieg wichtig. Wir hoffen, dass es die Trendwende ist. Nun geht es darum, die Liga vernünftig abzuschließen. Wir wollen die 60-Punkte-Marke erreichen.“

Dafür müssten die Karlsfelder aus den ausstehenden vier Spielen noch acht Punkte holen – ambitioniert, aber nicht unmöglich. Auf wen die Eintracht im Sparkassencupfinale am Mittwoch, 11. Mai, trifft, entscheidet sich am kommenden Dienstag, 3. Mai, im Duell der Bezirksligisten SpVgg Kammerberg und ASV Dachau. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SV Sulzemoos - TSV Eintracht Karlsfeld 0:6 (0:3) SV Sulzemoos: Maximilian Kronschnabl, Roland Pankaczi, Johannes Oberacher, Thomas Schmid, Aykut Sahin, Fadil Boukari, Simon Hainzinger, Thomas Morche, Yasir Ammar Sami, Simon Zacherl, Stipe Simunovic – Daniel Pongratz, Sergen Retzep, Sebastian Ranftl, Yasin Kökner, Niklas Österreicher. TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Philip Lorber, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Nicolas Frank, Leon Ritter, Lorenzo Kehl, Pascal Sattelberger – Peter Wuthe, Simon Huber, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Florian Jörg Schrattenecker. Tore: 0:1 (14.) – Lorenzo Kehl. 0:2 (42.) – Leon Ritter. 0:3 (44.) – Leon Ritter. 0:4 (68.) – Florian Jörg Schrattenecker. 0:5 (81.) – Dominik Pöhlmann. 0:6 (84.) – Jonas Eicher.