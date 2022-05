Sparkassenpokal: ASV Dachau siegt bei der SpVgg Kammerberg - mit zweiter und dritter Garde

Teilen

Einen enttäuschenden Auftritt legten die Kammerberger Bezirksligakicker (am Ball Trainer Matthias Koston) im Pokalspiel gegen einen mit Spielern aus der 2. und 3. Mannschaft angetretenen ASV Dachau hin. © ROBERT OHL

Der ASV Dachau gastierte beim Sparkassenpokal-Duell bei der SpVgg Kammerberg nicht mit der ersten Elf, konnte dennoch in einem Sieben-Tore-Spektakel überzeugen.

Kammerberg - Der Sparkassenpokal-Wettbewerb 2021/2022 vermeldet eine Sensation, die allerdings erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. Denn dass der ASV Dachau beim Ligakonkurrenten SpVgg Kammerberg mit 4:3 gewann, war keine Überraschung. Allerdings ist der Tabellenführer der Bezirksliga Nord nicht mit seiner ersten Garde aufgelaufen. Trainer Saki Kiourkas reiste mit einem Mix aus Spielern der zweiten und dritten Mannschaft sowie der A-Jugend an – und gewann.

Pokal oder Liga – die Dachauer mussten vorab eine Entscheidung treffen – und sie dachten langfristig. Am kommenden Samstag steht das vorgezogene Endspiel um die Bezirksliga-Meisterschaft gegen den punktgleichen TSV Jetzendorf auf dem Plan. Manuel Haupt, der Trainer der ASV-Ersten, bereitete sich daher mit seinen Spielern auf das Spitzenspiel der Gruppe Nord vor, während Kiourkas sich etwas einfallen lassen musste. „Wir hatten keinen Torwart zur Verfügung, also haben wir Dennis ins Tor gestellt“, so Kiourkas. Tscharnke verteidigt normalerweise für die ASV-Reserve in der Kreisklasse. In Kammerberg machte er ein gutes Spiel auf ungewohnter Position.

ASV Dachau: Pokal oder Liga - das ist hier die Frage

Auch die Kammerberger rotierten. Spielertrainer Matthias Koston, der seine Karriere als Aktiver eigentlich längst beendet hat, lief von Beginn an auf; der lange verletzte Christoph Spielberger sammelte Spielpraxis. Die Gastgeber brachten dennoch deutlich mehr Erfahrung auf Bezirksliga-Niveau mit. „Wir waren nach den anstrengenden vergangenen Wochen aber platt. Und von der Einstellung her war es auch zu wenig“, monierte ein enttäuschter Koston. Der Gegner war motiviert und legte früh seine Scheu ab. Felix Obeser brachte die Dachauer bereits in der zweiten Minute in Führung. „Vor dem Spiel haben die Jungs überlegt, wie sie eine hohe Niederlage vermeiden können. Dann haben sie aber gemerkt, dass sie nicht chancenlos sind“, bemerkte Kiourkas, der seine Jungs hervorragend eingestellt hatte und von außen ruhig und besonnen coachte.

Kammerberg kam nach einem Eigentor (15.) zurück, und fortan entwickelte sich ein interessantes Pokalspiel, in dem der Außenseiter aus Dachau vorlegte, die Spielvereinigung aber stets eine Antwort parat hatte. Auf den zweiten ASV-Treffer durch Obeser (31.) folgte der Ausgleich durch Daniel Seybold (40.). Und nachdem Mario Stanic (62.) in der zweiten Hälfte die Gäste in Front gebracht hatte, erzielte Niklas Kiermeier das 3:3 (78.). „Zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass es ins Elfmeterschießen geht“, sagte Kiourkas.

Rotation: Auch die SpVgg Kammerberg trat nicht mit der ersten Elf an

Doch seine Mannschaft hatte das letzte Wort. Der eingewechselte Johannes Müller brachte die Dachauer zehn Minuten vor Schluss ein viertes Mal in Führung – und diesen Vorsprung retteten die Gäste dann auch über die Zeit. „Das ist schon eine Sensation, dass wir es mit dieser Mannschaft gepackt haben“, so Kiourkas. Im Finale am kommenden Mittwoch, 11. Mai, um 18.30 Uhr in Odelzhausen wartet der TSV Eintracht Karlsfeld aus die Stadtwälder. Der Landesligist wird als Favorit ins Endspiel gehen – unabhängig davon, ob der ASV mit seiner Bezirksliga- oder Kreisklasse-Mannschaft aufläuft. (Moritz Stalter)

SpVgg Kammerberg - ASV Dachau 3:4 (2:2)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Benjamin Hofmann, Niklas Kiermeier, Leander Lask, Daniel Seybold, Matthias Koston, Christoph Spielberger, Peter Gschrey, Jascha Beck, Dominik Daubner – Alexander Nefzger, Marcel Truntschka, Patrick Sturm

ASV Dachau: Dennis Tscharnke, Mathias Cebulla, Sebastian Reissner, Maximilian Köpf, Felix Bisle, Sulayman Badjie, Luka Wilhelmi, Franjo Stanic, Mario Stanic, Felix Obeser, Gabriel Eisler – Milad Azad, Johannes Müller, Tristan Hübner

Tore: 0:1 (2.) – Felix Obeser. 1:1 (15.) – Eigentor. 1:2 (31.) – Felix Obeser. 2:2 (40.) – Daniel Seybold. 2:3 (62.) – Mario Stanic. 3:3 (78.) – Niklas Kiermeier. 3:4 (80.) – Johannes Müller.