Spiel eins nach Weiser für Dachau 1865

Nach dem Sieg in Hallbergmoos wollen Mario Gratzl und der TSV 1865 einen weiteren Dreier einfahren. © ro

Der Sieg in Hallbergmoos war immens wichtig. Jetzt will der TSV Dachau 1865 gegen Memmingen nachlegen - mit dem neuen Mann an der Seitenlinie.

Dachau – Spiel eins nach Alexander Weiser: Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 empfangen an diesem Samstag im Stadion an der Jahnstraße den Tabellendritten FC Memmingen (14 Uhr). An der Seitenlinie steht erstmals Orhan Akkurt, der neue Trainer der Dachauer. Er übernahm die Mannschaft, nachdem Alexander Weiser Anfang der Woche überraschend seinen Rücktritt aus beruflichen Gründen erklärt hatte (wir berichteten).

„Wir sind glücklich, uns bereits schnell wieder auf den Fußball konzentrieren zu können“, sagte Maximilian Mayer, der Sportliche Leiter beim TSV 1865. „Bereits in den ersten Trainingseinheiten hat man Orhans Präsenz gespürt, jeder Spieler hat sich mit maximalem Einsatz eingebracht.“ Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Memmingen habe die Mannschaft nichts zu verlieren.

Doch Akkurt macht seinen Spielern Mut: „Mit Memmingen erwartet uns ein Topteam der Liga. Wir haben gegen Hallbergmoos einen Dreier geholt und möchten auch gegen Memmingen die drei Punkte behalten. Dafür werden wir alles reinhauen.“

Mit Akkurts Engagement wolle der Verein „ einen kompletten Neuanfang machen“, betonte Abteilungsleiter Marcel Richter. Mit dem bisherigen Verlauf der Saison könne man überhaupt nicht zufrieden sein. Aktuell steht der TSV 1865 auf Tabellenplatz 14. Der TSV 1865 müsste mindestens auf Platz 13 landen, um die Klasse definitiv zu halten.

Ein wichtiger Schritt wäre es, den enorm wichtigen 2:1-Sieg in Hallbergmoos vom vergangenen Wochenende zu vergolden. Der FC Memmingen um den ehemaligen Profi und Torjäger Dominik Stroh-Engel ist machbar, die Dachauer gewannen das Hinspiel 3:2. „Da haben wir bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner der Liga mit der notwendigen Einstellung und Leidenschaft gewinnen können“, sagte Mayer.

Orhan Akkurt war selbst ein Top-Stürmer. Die Hoffnung ist, dass er das seit Jahren lahmende Offensivspiel der Dachauer beleben kann.

Der Trainerwechsel wirkte sich auch auf die Rolle von Arijanit Kelmendi aus. Er ist nicht länger Co-Trainer, bleibt der Mannschaft aber als Spieler erhalten. Martin Schön als Fitnesscoach bleibt im Amt.