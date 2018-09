„Spielerisch starker Aufsteiger“: Dachau erwartet Nördlingen

Richtungsweisendes Sechs-Punkte-Spiel

Zu ungewohnter Stunde müssen die Bayernliga-Fußballer des TSV 1865 Dachau am Samstag ran. Das Heimspiel des Tabellenvierten von der Jahnstraße gegen den Bayernligasiebten TSV Nördlingen wird um 17 Uhr angepfiffen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beide Teams ist schon eine Weile her, in der Saison 2012/2013 trafen die Dachauer und die Nördlinger in der Landesliga aufeinander. Trainiert wurden die Kicker aus der Großen Kreisstadt damals vom jetzigen 65-Sportchef Marcel Richter. Und der denkt sehr gerne an die beiden Duelle zurück, denn der TSV 1865 Dachau konnte beide Partien für sich entscheiden. Zuhause gewann man mit 3:1 und in Nördlingen siegte der TSV Dachau mit 2:1. Dass der Aufsteiger aus Nördlingen nicht lange gebraucht hat, um sich in der Bayernliga zu akklimatisieren, ist bekannt, 18 Punkte aus zwölf Spielen sind eine beachtliche Bilanz. Die 1861-Kicker liegen nur zwei Zähler hinter der Lamotte-Elf.

Dachaus Sportleiter Marcel Richter spricht nicht ohne Grund von einem Sechs- Punkte-Spiel: „Mit Nördlingen treffen wir auf einen sehr starken Aufsteiger, der uns sicherlich alles abverlangen wird. Die Gäste haben eine sehr starke Offensive, allerdings auch eine recht anfällige Abwehr.

Der TSV Nördlingen ist der Heimatverein von Gerd Müller, dem Bomber der Nation, das Team trägt seine Heimspiele im Gerd-Müller-Stadion aus. Die Gäste warten in Dachau mit einem Top-Sturm auf, Alex Schröter (9 Tore) und Philipp Buse (8) zeichnen für 17 der 24 Nördlinger Treffer verantwortlich.

Schwachpunkt des Teams ist die Abwehr, die schon 24 Gegentreffer zugelassen hat. Der Aufsteiger hat den Kader im Sommer runderneuert, 16 Neuzugängen stehen nur zwei Abgänge gegenüber. Auch sonst haben die Gäste im Unterbau zur Ersten einiges zu bieten. Die Zweite spielt in der Bezirksliga, die U 19 in der Landesliga und die U 18 und U 17 kicken jeweils in der Bezirksoberliga um Punkte. Seit vielen Jahren, sprich: Jahrzehnten, spielt Nachwuchsarbeit in Nördlingen eine große Rolle, was sich auch in den Zuschauerzahlen widerspiegelt. So kommen selten weniger als 500 Fans zu den Heimspielen, meist liegt man im Bereich von 700 Zuschauern.

Beim heutigen Heimspiel, muss sich die Lamotte-Elf gewaltig strecken, vor allem nach der wenig überzeugenden Leistung bei der DJK Vilzing vor acht Tagen (0:3-Pleite). Marcel Richter macht deutlich, was sich ändern muss: „Für uns ist es wichtig, nach dem verkorksten Wochenende schnell wieder in die Spur zu finden. Wichtig wird sein, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns in den ersten zehn, meist erfolgreichen Spielen ausgezeichnet hat. Wir müssen wieder aggressiv gegen den Ball arbeiten, und zwar auf allen Positionen. Elementar ist auch die Laufbereitschaft – offensiv wie defensiv – und der Wille, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.“ Spielertrainer Fabian Lamotte ergänzt: „Ich freu’ mich auf das Spiel, Nördlingen ist ein spielerisch starker Aufsteiger, der seine Qualitäten sicherlich auch bei uns unter Beweis stellen will.“

Fehlen werden im Kader des TSV 1865 Dachau folgende Spieler: Nikolas Walz (Trainingsrückstand), Mario Maric (Trainingsrückstand), Nikolaus Grotz (Bänderiss), Alexander Weiß (Muskelfaßeriss), Franz Hübl (beruflich verhindert), Dominik Schäffer (beruflich verhindert).