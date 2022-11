Kreisklasse 1: Spitzenreiter Bergkirchen erledigt seine Hausaufgaben – unschöne Szenen in Dachau

Indersorf patzt in Altomünster

In der Fußball-Kreisklasse München 1 hat Tabellenführer Bergkirchen seine Hausaufgabe erledigt. Unschöne Szenen gab es leider beim Dachauer Stadtderby.

Dachau – Bergkirchen steht nach dem 2:0-Heimsieg gegen Haimhausen allein an der Spitze der Kreisklasse 1. Beim Dachauer Derby ASV II gegen Türk Dachau gab’s unschöne Szenen.

ASV Dachau II – SV Türk Dachau 2:3 (0:1): Die großen Aufreger im Duell der beiden Dachauer Vereine gab es in der Schlussphase und nach dem Spiel. Davor duellierten sich beide Teams auf Augenhöhe. Göksel Mete brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel legte Oussama Boulezaz den zweiten Treffer für Türk Dachau nach (53.). Die ASV-Zweite aber meldete sich zurück: Rogesh Mouhamad verkürzte (63.), ehe Felix Obeser in der 78. Minute den Ausgleich erzielte. Der ASV hatte das Momentum auf seiner Seite. Dann wurde es immer hitziger. Afeez Sanusi, von Türk-Spielern provoziert, kassierte zunächst eine Zeitstrafe (87.). Den spielentscheidenden Elfmetertreffer von Emir Ergin in der siebten Minute der Nachspielzeit zum Sieg der Gäste erlebte er nicht auf dem Platz. Nach Schlusspfiff ging Sanusi auf gegnerische Spieler los, wurde tätlich. Dafür sah er die Rote Karte. „Die Provokationen gehen nicht, die Reaktion von Afeez noch weniger“, schimpfte ASV-Trainer Saki Kiourkas. „Er wird uns wegen seiner Sperre länger fehlen. Völlig zurecht.“ stm

SV Odelzhausen – TSV Arnbach 1:2 (0:1): Die 120 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, die unter dem Strich nicht unverdient an den Gast ging. Bis die Mannschaft von TSV-Coach Daniel Steininger allerdings die Arme hochreißen konnte, lag jede Menge Arbeit vor ihr. Michael Breitenberger brachte Arnbach in der 29. Minute in Front, nach der Pause sorgte Heiko Strieder nach 65 Minuten für eine scheinbar komfortable Führung. Doch da spielte der Gastgeber nicht mit, er verkürzte per Handelfmeter durch Julian Bösinger (75.). Dann wurde der Arnbacher Heiko Strieder zu einer Zeitstrafe verdonnert, und sein Mannschaftskollege Marc Reingruber sah in der 83. Minute den gelb-roten Karton. Danach hatte der TSV noch bange Minuten zu überstehen, Odelzhausen machte in zweifacher Überzahl Druck. Doch für den Gastgeber sprang nichts Zählbares mehr heraus. Durch den Sieg kletterte Arnbach auf Rang zwei in der Tabelle, da Indersdorf beim 4:4 in Altomünster nicht über einen Punktgewinn hinauskam. hae

SV Petershausen – SpVgg Röhrmoos 0:3 (0:2): Eine herbe 0:3-Niederlage musste der SV Petershausen im Kellerduell der Kreisklasse 1 gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos hinnehmen. Nach einer Viertelstunde lag der Gastgeber bereits mit 0:2 in Rückstand – ein klassischer Fehlstart. Für den Gast trafen Eric Kammerer in der 4. Minute, Maximilian Szelag setzte in der 14. Minute das 2:0 oben drauf. Nach einer Stunde war in Petershausen die Messe gelesen, denn Michael Schmidt netzte zum 3:0 für die SpVgg ein. Beim SVP zeigten sich einmal mehr die Schwächen im Angriff, 14 Tore in zwölf Spielen sprechen nicht gerade von einer Petershausener Offensive-Power. Am Wochenende muss Petershausen in Haimhausen antreten, die SpVgg empfängt Riedmoos zu einem weiteren Kellerduell. hae

SV Riedmoos – TSV Schwabhausen 3:4 (2:1): Riedmoos hatte erhebliche Personalprobleme. Es liefen zwar elf Spieler auf, jedoch nur dank der Unterstützung aus der AH und des 47-jährigen früheren Trainers Jürgen Maier. Und diese Elf bot auf dem Kunstrasen ein ansehnliches Spiel. Es ging munter hin und her, Riedmoos lag zwischenzeitlich sogar mit 3:1 in Führung durch Treffer von Michael Hahm (12./49.) und Jürgen Maier (31.). Das 0:1 für Schwabhausen hatte Thomas Schneider in der 10. Minute erzielt. In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel. Für Schwabhausen trafen Christian Henning (57.), Korbinian Wildgruber (78.), und Konstantin Ruppert (90.). „Wir haben uns über den Kampf zurück ins Spiel gearbeitet und sind belohnt worden, das war aber ’ne enge Kiste“, gab Schwabhausens Trainer Mario Wolf zu. Der Riedmooser Sprecher Jürgen Maier sprach von einer „ärgerlichen und unverdienten“ Niederlage. ro

TSV Bergkirchen – SV Haimhausen 2:0 (1:0): Spitzenreiter Bergkirchen machte seine Hausaufgaben und holte sich sicher drei Punkte. Das Spiel war kein Leckerbissen, was aufgrund der schlechten Platzverhältnisse auch nicht verwunderte. Also gab es viele weite Bälle und wenig Chancen auf beiden Seiten. Bergkirchen war überlegen und profitierte davon, dass Torwart Hendrik Natzer einen Strafstoß parierte. Die Tore erzielten Martin Hainzinger (33.) und Michael Schlemmer (79.). Das Bergkirchner Trainerduo Simon Zacherl und Stefan Frimmer lobte die „überragende Verteidigungsleistung des gesamten Teams und die Chancenverwertung“. „Ein Unentschieden wäre heute auch fair gewesen“, meinte hingegen Haimhausens Trainer Christian Schmeizl. ro

TSV Altomünster – TSV Indersdorf 4:4 (2:0): Das Remis nach einem wilden und torreichen Spiel machte am Ende niemanden so richtig glücklich. Auf tiefem Geläuf ging Altomünster früh in Führung. In der 2. Minute stand Florian Mederer nach einem Pressschlag alleine vor Indersdorfs Keeper Tschiesche und blieb eiskalt. Indersdorf tat sich in der ersten Halbzeit sehr schwer, konnte nicht an die starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Folgerichtig kassierten die Gäste in der 37. Minute ein zweites Tor, für Alto traf Paul Ottilinger. Tobias Altstiel ließ nach Wiederbeginn eine Großchance auf den Anschlusstreffer liegen, doch das 1:2 fiel in der 53. Minute durch einen von Nico Karelly verwandelten Foulelfmeter. Sieben Minuten später traf Kilian Schmeller mit der Picke zum Ausgleich. Dann sogar die Indersdorfer Führung: Nach einem Foul an Altstiel verwandelte Serhat Akdogan den Freistoß ins Torwarteck zum 3:2. Eine Standardsituation führte auch zum Ausgleich: Torschütze war Paul Ottlinger per Kopf (72.). Ein Luftloch von Innenverteidiger Jonas Scherer ermöglichte Altomünster dann sogar das 4:3 durch Fisher Kialanda (76.). Den Schlusspunkt im verrückten Spiel markierte Felix Förster mit der allerletzten Standardsituation zum 4:4: ein sehr ansehnliches Tor per Überkopf-Volley (90+2). „Spektakel pur für die Zuschauer, und zum Haareraufen für die Trainer“, meinte Indersdorfs Sprecher Serhat Akdogan. tol

SV Ampermoching – SV Olympiadorf 0:2 (0:0): Der SV Olympiadorf bleibt in Schlagdistanz zum Spitzentrio der Liga. Beim Tabellenachten Ampermoching, der die erste Halbzeit offen gestalten konnte, brauchten die spielstarken Münchner allerdings Geduld, ehe die drei Punkte unter Dach und Fach waren. Aber sie haben ja einen treffsicheren Torjäger in ihren Reihen, der auch diesmal zuschlug: In der 56. Spielminute machte Emre Altunay das Tor zum 0:1 aus Ampermochinger Sicht – sein elfter Saisontreffer bereits. Nach einem langen Ball hob Altunay den Ball über Keeper Florian Reischl hinweg ins Tor. Den zweiten Treffer legte Tobias Muhr in der 75. Minute nach. Der Sieg der Gäste war verdient. tol