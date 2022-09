Kreisklasse: Spitzenreiter Schwabhausen mit Mühe beim Schlusslicht - Remis im Derby

Klare Sache: Der SV Haimhausen (blaue Trikots) schlug den TSV Altomünster 6:0. © hab

Der TSV Schwabhausen hat mit einem knappen Sieg die Tabellenführung in der Fußball-Kreisklasse 1 verteidigt. In Haimhausen gab‘s einen Elf-Minuten-Hattrick.

Dachau/Schwabhausen – Spitzenreiter gegen Schlusslicht – eine klare Sache! Oder doch nicht? Der TSV Schwabhausen hatte beim 3:2-Sieg gegen den SV Türk Dachau erhebliche Mühe.

TSV Schwabhausen – SV Türk Dachau 3:2 (2:1): Bis zum Schlusspfiff musste Schwabhausen zittern. Denn die Gäste erwiesen sich als kampfstark und spielerisch deutlich besser, als der Tabellenplatz es vermuten ließ. Zudem verschoss Türk Dachau noch einen Foulelfmeter – Karlsfelds Landesliga-Trainer Ugur Alkan brachte den Ball nicht unter. Richtig spannend wurde es nach dem zweiten Foulelfmeter für Dachau: Emrah Ergin brachte Türk in der 80. Minute auf 3:2 heran, ihm war in der 21. Minute schon der Ausgleich gelungen. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, so Schwabhausens Trainer Mario Wolf. „Ärgerlich war, dass wir das 1:1 durch einen Fehlpass selbst eingeleitet haben.“ Türk-Sprecher Berkan Tuna sagte: „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Dass wir im August und September aufgrund von Urlaub Personalprobleme haben, ist nichts Neues für uns.“ Für Schwabhausen trafen Konstantin Ruppert und Christian Henning. Hinzu kam ein Eigentor durch Beran Tezcan. ro

SV Riedmoos – SV Odelzhausen 2:4 (2:2): Aufsteiger Odelzhausen hat sich aufgrund der Vielzahl herausgearbeiteter Torchancen einen verdienten Dreier gesichert. Riedmoos führte zwar schnell mit 2:0 nach Toren von Spielertrainer Jürgen Maier (11.) und Jose Santos de Arruda. Doch nach dem Anschlusstor durch Alexander Frech (30.) spielte nur noch der Gast. Wie SVO-Sprecher Marcel Bösinger meinte, hätte der SVO bereits vor den Gegentoren 4:0 vorne sein müssen. Der Riedmooser Spielertrainer Jürgen Maier sagte, dass seine Mannschaft „grundsätzlich verdient verloren“ habe. „Aber nach einer 2:0-Führung muss man es einfach runterspielen, wir sind in Konter gelaufen und haben Lehrgeld bezahlt.“ ro

SpVgg Röhrmoos – ASV Dachau II 1:1 (1:1): Zwar stand am Ende ein 1:1-Unentschieden, aber aufgrund der zweiten Hälfte wäre ein Sieg des ASV II keine Überraschung gewesen. Die SpVgg tat ab der 46. Minute nicht mehr viel für das Spiel. Der ASV hatte in einer mitunter hart geführten Partie demnach Feldvorteile und einige gute Chancen, spielte in der Schlussphase nach einer Ampelkarte gegen Maximilian Szelag auch noch in Überzahl. ASV-Trainer Saki Kiourkas: „Wir hätten einen Sieg verdient gehabt, aber wenn man seine Chancen nicht verwertet, muss mit einem Punkt leben.“ Sein Röhrmooser Amtskollege Güngör Cakir war nicht unzufrieden: „Der Punkt ist in Ordnung, aber für die Zukunft ist mehr drin, wir sind ausbaufähig.“ Vasileios Tselempis hatte Röhrmoos in Führung gebracht (10.), für den ASV glich Sulayman Badjie aus (30.) ro

Daumen hoch: Die Riedmooser Kicker freuen sich übers 2:0 durch Jose Santos de Arruda. Am Ende jedoch jubelte der Gast aus Odelzhausen. © hab

TSV Arnbach – TSV Indersdorf 2:2 (1:0): Im Nachbarschaftsduell trennten sich die Kontrahenten aus Arnbach und Indersdorf 2:2. Spielerisch ließ die Partie zwar noch Luft nach oben offen, dafür war das Engagement beider Teams groß. Die Halbzeitführung des Gastgebers nach dem Tor von Goalgetter Daniel Breitenberger (25.) ging in Ordnung, Arnbach hatte etwas mehr vom Spiel und mit zwei Pfostentreffern und einem Abseitstor Pech. In Halbzeit zwei machte Indersdorf mächtig Dampf. Der Ausgleich fiel in der 49. Minute durch einen umstrittenen Elfer, den Christian Bopfinger verwandelte. Auch in der Folge blieben die Gäste durch Standards immer gefährlich, folgerichtig ging Indersdorf in Führung (Serhat Akdogan/71.). Doch Arnbach kam durch Heiko Strieder in der 83. Minute zum verdienten Ausgleich. Beide Mannschaften wollten sich mit dem Unentschieden nicht zufriedengeben und spielten auf Sieg. In der Nachspielzeit mussten die Indersdorfer noch zwei knifflige Situationen überstehen, doch Daniel Breitenberger ließ gute Möglichkeiten zum Siegtreffer liegen. Alles in allem war es aber ein leistungsgerechtes Unentschieden. hae

SV Haimhausen – TSV Altomünster 6:0 (0:0): Gerade mal elf Minuten benötigte Stefan Bernhard, um sich für einen lupenreinen Hattrick feiern lassen zu können und den SV Haimhausen obendrein uneinholbar in Front zu bringen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlug der pfeilschnelle Angreifer in der 47. Minute zum ersten Mal zu. Alexander Schantz mit einem Doppelpack (73./89.) und Marcus Malle legten nach. „Stefan ist unsere Lebensversicherung, der wird in der Saison noch mehr Tore machen“, freute sich SVH-Spielertrainer Sebastian Lemmermöhle. Altomünster konnte Durchgang eins ziemlich ausgeglichen gestalten, nach dem ersten Gegentor erlahmte die Gegenwehr. tol

SV Petershausen – SV Ampermoching 3:3 (1:1): Maximilian Oerthofer war der Unglücksrabe der Partie: Kurz vor Schluss lenkte der Ampermochinger Abwehrspieler den Ball ins eigene Tor. Damit bescherte er dem SV Petershausen noch einen Punktgewinn. Michael Sänger, gerade nach einer Zehn-Minuten-Strafe zurück auf dem Platz, schlug einen Freistoß weit nach vorne. Oerthofer stieg hoch – und köpfte den Ball über seinen Keeper Florian Reischl hinweg ins Tor. Die Führung durch Adinane Ouro-Bodi (22.) nach einem Konter glich Marcus Hochmuth kurz vor der Pause per Kopf aus, in der 73. Minute besorgte Andreas Leyerer das Führungstor für den Gastgeber. Die Schlussphase war dann ereignisreich: Erst glich Fabian Barth nach schöner Kombination aus (84.), dann gelang Afdal Sani sogar das Führungstor für den Gast (88.). tol