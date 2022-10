Fall landet vor Sportgericht: SC Olching II setzte gegen VfL Egenburg zwei Spieler der Ersten ein

Es wäre der erste Punkt für die Reserve des SC Olching dieses Jahr. Jetzt wird der Fall vom Sportgericht geprüft. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Einen Punkt hat die zweite Mannschaft des SC Olching in dieser Saison bislang errungen – ein Remis gegen den Tabellenzweiten der Kreisklasse Zugspitz: VfL Egenburg.

Egenburg/Olching – Und auch dieser eine Punkt könnte nun auf der Kippe stehen. Weil die Olchinger zwei Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzten, haben die Egenburger Anzeige beim BFV erstattet. Der Fall landet nun vor dem Sportgericht.

Die Olchinger sehen sich im Recht. Die beiden betroffenen Kicker sind zwar eine Woche zuvor im ersten Team aufgelaufen, wie der Trainer der Landesliga-Mannschaft Martin Buch bestätigt – allerdings im Spiel gegen die SpVgg Unterhaching II. Und Hachings Zweite tritt außer Konkurrenz in der Landesliga an. Laut Paragraf 34 der Spielordnung zählen solche Partien nicht, wenn es um die Einsätze der Akteure geht. „Ich gehe davon aus, dass auch das Sportgericht diesen Paragrafen kennt und die Klage abweist“, sagt Buch.

VfL Egenburg spielt in der Kreisklasse um den Aufstieg

Er ist ebenso wie Alexander Englisch, Trainer der zweiten Olchinger Mannschaft, sauer über das Vorgehen des VfL. Buch vermutet: „Das ist der Versuch, über einen Weg in die Aufstiegsrunde zu kommen, den es vorher so nicht gab.“ Egenburg liegt derzeit auf Platz zwei der Kreisklasse, punktgleich mit dem TSV Türkenfeld und zwei Zähler vor dem SC Gröbenzell. Nur zwei der drei Teams werden im Frühjahr in der Aufstiegsrunde starten. Moorenweis ist als Tabellenerster enteilt.

Egenburgs Fußball-Abteilungsleiter Wolfgang Schmitz, der, wie er sagt, mit dem Vorgang nichts zu tun hatte, verteidigt das Vorgehen. Es sei das Recht des Vereins, ein mögliches Fehlverhalten überprüfen zu lassen. „Was daraus wird, das muss das Sportgericht entscheiden.“

Den Zorn der Olchinger könne er verstehen, sagt Schmitz. Er selbst zweifele, ob die Anzeige die feine englische Art war. Der VfL-Abteilungsleiter appelliert deshalb auch an seine Leute: „Nehmt den Hörer in die Hand und redet miteinander.“ (ben)