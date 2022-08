SpVgg Ansbach gegen FC Pipinsried LIVE: Holt der FCP beim Aufsteiger den fünften Sieg in Folge?

Von: Sebastian Isbaner

Top-Talent Halit Yilmaz (li.) und Spielertrainer Nikola Jelisic (re.) möchten in Ansbach den nächsten Dreier einfahren © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried muss zum Aufsteiger nach Ansbach. Die Jelisic-Elf will gegen die Franken ihre Serie von vier Siegen ausbauen. Hier der Live-Ticker.

Der FC Pipinsried gewann die vier letzten Spiele mit einer Tordifferenz von 11:1.

Der Aufsteiger aus Ansbach konnte seit dem Überraschungs-Sieg gegen Bayern nicht mehr gewinnen.

Anpfiff der Begegnung ist um 18.00. Wir berichten im Live-Ticker.

Pipinsried - Der FCP hat sich gefangen. Nach dem Horror-Start mit drei Niederlagen in Folge und herben Pleiten gegen Würzburg und Aubstadt ist die Mannschaft von Trainer Nikola Jelisic endlich in der Saison angekommen. Seit vier Spielen hat das Team aus dem Dachauer Hinterland nur noch Siege eingefahren.

FC Pipinsried: Die Offensive um Yilmaz nimmt Fahrt auf - Die Defensive hält stand

Elf Tore schoss der FC Pipinsried in diesen vier Partien. Vor allem Halit Yilmaz war am Erfolg des FCP in den letzten Spielen beteiligt. Der erst 18-jährige Offensivspieler schoss gegen die den TSV Rain alle drei Tore und steht bislang schon bei sechs Saisontreffern.

Auch die Defensive hat sich deutlich gefangen. Nach zwölf Gegentoren aus den ersten drei Spielen kassierte der Abwehrverbund rund um die Neuzugänge Bernard Mwarome, Benedikt Lobenhofer und Torwart Felix Thiel lediglich einen Gegentreffer. Diesen mussten die Pipinsrieder im vergangenen Spiel in Unterzahl gegen Eichstätt per Strafstoß einstecken.

SpVgg Ansbach: Bayern-Bezwinger im Abwärtstrend - seit fünf Ligaspielen ohne Sieg

Bei den Gastgebern entwickelt sich die Tendenz eher in die andere Richtung. Nach dem Unentschieden zum Saisonauftakt gegen Wacker Burghausen und dem Heimsieg gegen die Amateure des FC Bayern München blieb der Aufsteiger zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Spiele lang ohne Sieg.

Mit Unentschieden gegen den anderen Aufsteiger aus Hankofen und einem 2:2 auswärts in Nürnberg konnte sich die SpVgg vorerst wieder fangen. Mit dem FC Pipinsried wartet jedoch eines der formstärksten Teams der Regionalliga auf den angeschlagenen Aufsteiger aus Ansbach.

Regionalliga Bayern: Formstarker FC Pipinsried zu Gast beim Aufsteiger aus Ansbach

Kann der FC Pipinsried seine Siegesserie auswärts weiter ausbauen oder schafft die SpVgg Ansbach den Sprung aus der Negativ-Spirale? Anpfiff der Partie ist Dienstag, der 23.08. um 18.00. Wir berichten im Liveticker.