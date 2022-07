Greuther Fürth II gegen Pipinsried LIVE: Begleicht der FCP offene Rechnung aus der Vorsaison?

Von: Sebastian Isbaner

Der FC Pipinsried startet wieder in die Regionalliga-Saison. © Bruno Haelke

Der FC Pipinsried ist zum Regionalliga-Auftakt in Fürth zu Gast. Letzte Saison gab es dort für den FCP nichts zu holen. Wir berichten im Live-Ticker.

Saisonauftakt: FC Pipinsried startet mit grunderneuerter Mannschaft in die Saison.

Offene Rechnung: In der vergangenen Saison verlor der FCP beide Spiele gegen die Kleeblätter.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker

Pipinsried - Die Regionalliga kehrt aus der Sommerpause zurück. Im letzten Spiel des ersten Spieltages treffen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth und der FC Pipinsried aufeinander. Beide Mannschaften spielten letztes Jahr noch um den Abstieg. Der FCP konnte sich den Klassenerhalt am 36. Spieltag trotz einer Niederlage in Fürth sichern. In dieser Saison möchte die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland mit dem Abstieg so spät in der Saison nichts mehr zu tun haben.

FC Pipinsried: Grunderneuerte Mannschaft zum Regionalliga-Auftakt

Es gab einige Veränderungen beim FC Pipinsried. Der Verein musst zahlreiche Abgänge verkraften. Neben Spielmacher Albano Gashi verlor der FCP auch Trainer Andreas Pummer an den Bayernligisten FC Deisenhofen. Darauf reagierte der sportliche Leiter Tarik Sarisakal. Miljan Prijovic wurde als Nachfolger verpflichtet und 14 Neuzugänge an Land gezogen. Zuletzt erst die erfahrenen Abwehrspieler Bernard Mwarome und Benedikt Lobenhofer.

Ein weiterer Neuzugang konnte sich in der Vorbereitung bereits präsentieren. Belmin Idrizovic kam vom SV Donaustauf ins Dachauer Hinterland und zeigte bereits eindrucksvoll, wo seine Qualitäten im Offensivspiel liegen.

Vorbereitung - Pipinsried mit Auf und Abs - Greuther Fürth II ungeschlagen

Mannschaftlich gesehen lief die Vorbereitung für den FCP allerdings eher durchwachsen. Nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Testspielen blieben die Pipinsrieder zwar ungeschlagen, allerdings taten sie sich gegen unterklassige Teams in jedem der vier Spiele schwer. Diese Formkurve gilt es, im Saisonauftakt gegen die Unterfranken zu wenden.

Die Kleeblätter kommen ungeschlagen aus der Vorbereitung. Zuletzt erkämpfte sich die Reserve der SpVgg Greuther Fürth ein Unentschieden gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Diese Serie zieht sich auch bis in die Rückrunde der vergangenen Saison weiter. Mit drei Siegen im Liga-Endspurt, unter anderem auch gegen Pipinsried, entkamen die Unterfranken dem direkten Abstieg in die Bayernliga. In der Relegation konnten sich die Fürther letztendlich deutlich gegen den SV Donaustauf durchsetzen.

Saisonauftakt: Greuther Fürth gegen Pipinsried - Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Nun treffen die beiden Mannschaften am ersten Spieltag der Saison wieder aufeinander. Der FC Pipinsried hat dabei auch noch eine Rechnung offen mit den Kleeblättern. Den neben dem Rückspiel, welches mit 0:3 verloren ging, verloren die Pipinsrieder auch das Hinspiel in der heimischen NAT-Arena mit 0:2. zum Saisonauftakt der neuen Regionalliga-Saison soll es nun besser laufen. Anpfiff der Begegnung ist um 14:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)