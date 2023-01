Kammerberger Kaltstart: Cosa sieht rote Karte in Testspiel

Verstärkung: Florian Machl wechselt vom SE Freising zur SpVgg Kammerberg. Foto: FuPa © FuPa

Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg sind fast von null auf 100 in ihre Vorbereitung gestartet.

Kammerberg – Denn nach nur zwei Trainingseinheiten stand bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Beim Landesligisten ASV Dachau mussten sich die Kammerberger nach langer Unterzahl mit 1:5 (1:1) geschlagen geben. Bis auf den angeschlagenen Torwart Stefan Fängewisch, den verletzten Maxi Richter und den frisch eingetüteten Neuzugang Florian Machl vom SE Freising waren alle Spieler dabei.

„Gegen einen Landesligisten zu starten, ist immer spannend“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. In der Anfangsphase spielten jedoch erst einmal die Dachauer: Maximilian Bergner brachte seinen ASV nach einem Fehlpass der Gäste mit 1:0 in Führung (10.). Die Kammerberger steigerten sich, doch nach einer halben Stunde motzte Marius Cosa Richtung Schiedsrichter und sah die Rote Karte. „Unnötig. Du kannst danach taktisch nicht mehr das machen, was du vorhast“, so Koston.

Doch die SpVgg glich in Unterzahl nach einem schönen Spielzug durch Darvin Knetemann aus (39.) und war im Spiel. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Antonio Jara den ASV aber erneut in Führung (48.). Als die Kräfte der SpVgg-Fußballer schwanden, legte Yazid Ouro-Akpo Adjai den dritten Treffer nach (57.), ehe ASV-Coach Manuel Haupt freiwillig einen Akteur vom Feld nahm. Mit Zehn gegen Zehn ging es weiter, dennoch baute Dachau die Führung aus: Bergner (78.) und Jonas Dworsky (84.) stellten auf 5:1.

Am gestrigen Montag stand die nächste Trainingseinheit der Kammerberger auf dem Plan. Mit dabei war erstmals Machl, der in Freising selten zum Zug kam. Für die Kammerberger kann der offensive Außenspieler zum Glücksfall werden: Auf dieser Position herrschte nach dem Abgang von Marcel Truntschka Handlungsbedarf. (stm)