Kostorz warnt: „Wir dürfen nicht denken, dass wir die Attachinger bespielen können“

Einiges zu erzählen hatte Kammerbergs Trainer Matthias Koston seinen Mannen nach der Dornach-Pleite. © hab

Hätte die SpVgg Kammerberg an den ersten beiden Spieltagen vier Zähler auf dem Konto und der Aufsteiger BC Attaching noch nichts vorzuweisen, wäre dies keine große Überraschung gewesen.

Kammerberg - Vor dem direkten Duell am Mittwoch ist es aber genau andersrum: Die Kammerberger hoffen auf eine Reaktion, während der BCA den nächsten Gegner entnerven möchte.

Die Kammerberger 0:3-Niederlage beim SV Dornach war mehrere Tage präsent. Immer wieder poppte sie auf im Kopf von SpVgg-Coach Matthias Koston, der sich die Leistung seiner Schützlinge nicht erklären konnte. Die Kammerberger waren zwar auch in der vergangenen Saison nicht das konstanteste Team, doch dieser Einbruch beim SVD kam für Koston komplett unerwartet: „Solche Fehler und so wenig Bereitschaft habe ich selten gehabt.“

In der Trainingseinheit am Montag stand daher die Analyse auf der Agenda. „Wir haben Dornach aufgearbeitet. Ich hoffe auf eine Reaktion gegen Attaching. Denn wenn wir auch nächste Saison in der Bezirksliga spielen wollen, sollten wir gegen die Aufsteiger Punkte holen“, so Koston. Das ist den Kammerbergern in dieser Saison noch nicht gelungen.

Im Gegensatz zum BC Attaching, der mit vier Zählern in zwei Partien Selbstvertrauen getankt hat. Wie groß dieses ist, unterstrich Trainer Enes Mehmedovic nach dem 0:0-Remis am vergangenen Samstag gegen den TSV Rohrbach. „Mit dem Punkt bin ich nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne gewonnen“, so der 40 Jahre alte Trainer.

Der Saisonstart des Aufsteigers kann sich dennoch sehen lassen. Der BCA glänzt vor allem in der Defensive, als dem Mannschaftsteil, der in Vorbereitung noch Probleme machte, aber in der Aufstiegssaison ein Schlüssel zum Erfolg war. Als einziges Team ligaweit haben die Attachinger noch keinen Gegentreffer kassiert.

Kammerberg steht bei fünf Gegentoren. Auch vorne drückt bei der Spielvereinigung der Schuh. Ein Tor ist nicht das, was sich Koston erhofft hatte. Ein Spieler wie Leander Lask würde helfen, doch der fehlt weiterhin verletzt. Auch die Knetemann-Brüder Damjan und Darvin fallen aus. Von allen anderen Spielern erwartet Trainer Koston eine höhere Bereitschaft als im Spiel gegen Dornach. Und die richtige Einstellung: „Wir dürfen nicht denken, dass wir die Attachinger bespielen können. In dieser Phase sind wir einfach nicht. Wir müssen den Platz umpflügen.“ Es könnte rumpeln in Kammerberg. (stm)