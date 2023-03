„Da war mehr drin“: SpVgg Kammerberg verliert beim Spitzenreiter knapp

Teilen

Der Ausgleich wollte nicht fallen: Hier zieht Damjan Knetemann ab, die Feldmochinger Dogukan Numcu (links) und Michael Appiah können nicht mehr eingreifen. © hab

Die SpVgg Kammerberg hat in der Bezirksliga Nord beim Spitzenreiter SpVgg Feldmoching am gestrigen Sonntag mit 0:1 verloren.

Kammerberg – „Da war mehr drin“, sagte Matthias Koston, der Spielertrainer der Gäste. Nach ihrem 2:0-Erfolg vor einer Woche in Manching starteten die Kammerberger auch in Feldmoching selbstbewusst. Gleich die ersten Minuten zeigten: Die Gäste verstecken sich nicht, sondern wollen den Spitzenreiter ärgern. Es entwickelte sich ein Duell auf gutem Bezirksliga-Niveau, in dem die technisch versierten Hausherren etwas mehr Spielanteile und die Kammerberger die besseren Chancen hatten.

Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielten allerdings die Feldmochinger schon der ersten Halbzeit. Nach einem Ballgewinn spielte das Topteam schnell nach vorne auf den Flügel. Noah Maslaton wartete im Zentrum und verwertete die Flanke zur Führung (30.).

Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Feldmochinger zurück. „Das würde ich bei einer Führung auch machen. Erst recht, wenn ich so schnelle Spieler hätte wie sie“, so Koston.

Elfmetertöter: Kammerbergs Keeper Stefan Fängewisch entschärfte einen Strafstoß. © HAB

Seine Mannschaft war aber weiterhin im Spiel und nah dran am Ausgleich. Die größte Chance in der zweiten Halbzeit hatten allerdings die Feldmochinger, denn nach einem Foul zeigte der Schiedsrichter in der 84. Minute auf den Elfmeterpunkt. Triumf Gudaci schnappte sich den Ball, doch Kammerbergs Schlussmann Stefan Fängewisch parierte überragend (84.). Auf der anderen Seite hätte Neuzugang Florian Machl für Jubel bei den Gästen sorgen können, ein Treffer sollte den Gästen aber nicht mehr gelingen.

„Wir haben es gut gemacht und hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt“, sagte Koston nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft rutschte durch die Niederlage auf den siebten Platz ab, hat aber bewiesen, dass sie auf Augenhöhe mit den Topteams ist. (stm)

SpVgg Feldmoching - SpVgg Kammerberg 1:0 (1:0): SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Thomas Eichenseer, Niklas Kiermeier, Robert Villand, Damjan Knetemann, Stefan Aust, Jonas Grundmann, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger, Patrick Sturm – Lukas Ederer, Florian Machl, Constantin Cosa, Christoph Lang

Zuschauer: 60

Tor: 1:0 (30.) – Noah Maslaton.